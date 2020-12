Una reconocida influencer internacional falleció por anorexia

Con tan sólo 24 años, Josi María falleció tras una larga lucha contra la anorexia.

A través de sus publicaciones en las redes, mostrando sus viajes, sus ejercicios físicos y también contando sus trastornos alimenticios, la influencer se hizo conocida en 2015 y desde entonces no paró de aumentar sus seguidores.

Fue en el mes de junio cuando llegó al punto máximo de su trastorno en donde, a pesar de su belleza, se la veía extremada y preocupantemente delgada.

Esto también lo hizo público con un impactante comentario: "No publico esta foto porque esté orgullosa de mi apariencia y tampoco lo hago porque pretenda motivar a otros para que se parezcan a mi".

"De hecho, la razón es que estoy en un viaje y quiero que me acompañes. Quiero compartir mis pensamientos y demostrar que estoy luchando activamente contra la anorexia", finalizó la joven.

En otro de sus múltiples posteos, agradecía que haya espejos en los gimnasios porque la ayudaban a ver su extrema delgadez y eso le permitía pelear contra "el diablillo" de su interior quien la acosaba para que no coma.

Sin embargo, Josi perdió la batalla en un viaje a Islas Canarias. Su amiga Resova, acompañante en este periplo, aseguró que hacía dos días que no comía.

También contó que tras tomar dos tazas de café, la difunta le dijo que sus sistema respiratorio no lo soportaba. Al llegar la noche, ambas se fundieron en un abrazo, se quedaron dormidas y a la medianoche vio que ya no respiraba.

"Josi me pidió un abrazo y acostarnos a descansar por un momento. Me quedé dormida y cuando me desperté a media noche, noté que ya no respiraba", manifestó Resova al periódico alemán Bild.

La madre de la fallecida se manifestó en las redes con una triste despedida a su hija: "Era un ángel en la tierra. Por tu lucha contra esta grave enfermedad, te amamos y te admiramos hasta el final".

"Pero tuvimos que ver, impotentes, cómo perdías la batalla. Aún tenías mucho por vivir. Siempre estarás con nosotros en lo más profundo de nuestros corazones", finalizó la mujer.