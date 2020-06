Valeria Lynch y Mariano Martínez, presentaron su primera canción juntos

View this post on Instagram

Querida @jesumusica Un placer que nos hayas convocado a @marianogabrielmartinezok y a mi, para este homenaje a @realroxette 👍 Que bien lo pasamos grabando desde casa! Te queremos y te admiramos ‘peque’ ❤️ Seguimos haciendo entre todos, lo que más nos gusta MÚSICA! Voces: @jesumusica @marianogabrielmartinezok @valelynchok Todos los instrumentos y arreglo musical: @marianogabrielmartinezok Edición de video: @marianogabrielmartinezok #cuarentena #cuarentenacreativa #cuarentenamusical #musica #homenaje #roxette #dressedforsuccess #rock #pop #cantante #musiccover