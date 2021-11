Xuxa respondió a los argentinos

Esta vez los protagonistas son ellos; los fans de la rubia dorada, los seguidores argentinos de Xuxa, y muchos brasileños, que durante 30 años acompañaron su vida de manera incondicional. La idea fue simple y concreta; ellos serían los responsables de las preguntas que siempre quisieron hacerle o jamás se animaron a preguntar. Desde la curiosidad más simple hasta el atrevimiento de ir más allá de lo imaginado. A través de las redes sociales de uno de los directivos de CARAS, y durante una semana, tuvieron la oportunidad de ser guionistas de lo que hoy se convirtió en una de las entrevistas más sinceras y profundas de la animadora infantil que está a punto de celebrar sus 59 años a bordo de un megacrucero y que el pasado 20 de octubre se cumplieron 29 años de la primera nota de tapa que realizó para nuestra publicación en el año 1992, en Río de Janeiro. Los autores de las preguntas tienen nombre propio y una historia con Xuxa que se inicia en sus infancias, algunas difíciles, oscuras, pero como ellos mismos atesoran: “La rubia le dió colores a nuestras vidas¨. Porque según ellos, gracias a sus canciones, y a sus mensajes, pudieron transformar el dolor en esperanza. Ella, dicen y repiten en sus textos, fue una luz en el camino. Una estrella que los ayudó a encontrar sus derechos, defender su dignidad y nunca, jamás, abandonar sus sueños.

—¿Qué es lo que le gusta y lo que menos le agrada de su cuerpo?

—Opaaa, en este momento lo que menos me gusta es la falta de cabello, la falta de colágeno. Lo demás está bien. Me gustan mis arrugas. Pero ver mi cuello sin colágeno es muy feo.

—¿Se animaría a realizar una producción fotográfica desnuda?

—No, ya la hice y hace mucho tiempo atrás. Cuando tenía la edad y el cuerpo. Hoy, soy una mujer grande, pero me gusta hacer fotos que normalmente no hago en el día a día. Si apareciera la oportunidad de hacer algo artístico, lindo, que todavía no hice, con todo el cuidado para no exponerme, podría ser. No necesito hacerlo por dinero o porque me gusta mostrar mi cuerpo de señora. Insisto, lo haría si fuese algo distinto y con todo el cuidado del mundo.

—Siempre ha sido la voz de la minoría o de los que nunca son escuchados, niños, animales, comunidad LGBTIQ+ y lucha contra el bulling. ¿Cuál fue el mayor logro que tuvo a través de su lucha?

—La verdad es que nunca quise levantar una bandera para los chicos discapacitados, la pelea por la inclusión salió naturalmente, como también sucedió con los animales a los que siempre amé. Convertirme en vegana fue el punto más fuerte para demostrar mi compromiso por los seres vivos. Porque no podemos amar a unos y decir que está todo bien cuando comemos a otros. Levantar la bandera LGBTIQ+ fue lo que más me conmovió, quizás por mi sangre caliente, ya que escucho a personas usando la política, a Dios, para ser personas preconcebidas y esto es inaceptable. Me duele en el alma saber que las personas pueden ser tan malas. Que no respetan las condiciones y los deseos de elegir de cada uno.

—¿Aceptaría venir a la Argentina y protagonizar una caravana de Drags Latinos?

—Voy a aprender a hacer la caravana aquí en Brasil, tengo que aprender mucho sobre este tema, Después que tenga más confianza, creo que podré contestarte mejor. Hoy solo puedo decir que no, ya que necesito aprender mucho.

—¿Qué siente por el arte Drag?

—Respeto, admiración y una profunda voluntad de sumar con estos artistas increíbles.

—¿Alguna vez se sintió atraída por una mujer?

—No, nunca, pero no creo que sea difícil. Porque yo creo en el amor entre las personas, y sé que si yo amase a una mujer, todos los que me aman, lo van a ver como algo mucho más natural, como tendría que ser con todos. Pero la vida es rara, mucha gente se preocupa por lo que los otros hacen con sus vidas y no prestan ninguna atención ni sienten preocupación por sus propias vidas. Yo creo que NADIE tiene que entrometerse con lo que el otro hace con su cuerpo y su vida. Esto se llama respeto.

—¿Qué es lo que más extraña de la Argentina?

—A mí me encantan las personas, me encantan como los argentinos hablan. La verdad que me hace falta un poco de todo.

—¿Qué sensación le produce saber que los fans argentinos la siguen esperando, amando y aceptando su vida sin reclamar nada?

—No creo merecer tanto cariño y amor. Pero lo veo como un regalo de Dios. Argentina es sin dudas un regalo muy especial para mí.

—¿Qué enseñanzas le dejó haber trabajado en este país?

—Primero, y fundamental, agradezco la manera que Argentina me recibió. El amor incondicional de su gente hacia mí, no siendo de su misma tierra. Yo no sé si mi país hubiera hecho lo que hicieron los argentinos conmigo por un artista. Creo que en el amor no hay lenguaje ni nacionalidad. Esto fue un gran aprendizaje para mí. Principalmente cuando veo a los brasileños hablando mal de los argentinos o los argentinos hablando mal de los brasileños. Yo nunca sentí esto durante el tiempo que estuve en Argentina.

—¿Tiene pensado volver al país para presentar su show en vivo?

—Tengo muchas ganas…

—¿Cuáles fueron los motivos por los que nunca más volvió a realizar una presentación en la Argentina?

—Cambios en toda mi vida. Pero nunca dejé de pensar en hacer algo lindo por allí.

—¿Cómo imagina el espectáculo para presentar en nuestro país?

—Quiero que sea mágico y con mucha nostalgia.

—¿De qué manera sueña su reencuentro con sus fans?

—Siempre el mejor, con muchas caritas conocidas. Ahora más grandes, pero siempre intentando demostrar su amor por mí. Es mi Argentina, no espero menos que esto.

—¿Cuál cree que es el mayor legado que le dejó al público argentino?

—No lo sé, porque hasta hoy no comprendo mucho qué es lo que pasó con Argentina y conmigo y viceversa. Es difícil de decirlo, porque siento que yo gané más de lo que personalmente he entregado. El amor es inmenso y profundo.

—¿Cuál es el gran sueño o anhelo que aún no haya podido cumplir?

—Tengo muchas ganas de convertirme en abuela y ver a mi hija muy feliz en su trabajo y en su vida sentimental.

—Si fuera su propio fan. ¿Qué le gustaría que le preguntara?

—¿Cuándo vas a parar?

—¿Qué pregunta nunca le hicieron?

—¿Qué harías por amor? ¿Qué harías por odio? ¿Qué ha hecho que se arrepiente?

—Natalia Oreiro comentó en una entrevista que había realizado un demo con el tema 'Luna de Cristal'. ¿Le gustaría cantarlo con ella?

—¡Que linda mi super Paquita!. ¡Cómo la admiro!. Pero no, no cantaría. Pero no solo con ella, con nadie, porque yo no canto, no me gusta mi voz y ahora que estoy más grande, mi voz está más fea todavía. Dejo estas cosas para quien tiene el "don" de CANTAR. Perdón, pero es la verdad.

—¿Viviría en la Argentina?

—Yo pensé mucho en vivir en la Argentina, o pasar más tiempo conociendo lugares, como la Patagonia, u otros sitios. Pienso en viajar por el mundo, ser una ciudadana del mundo, tener lugares para pasar las vacaciones, pero por supuesto, tener un lugarcito lleno de animales y rodeado por la Naturaleza.

—¿Es cierto que tiene ganas de radicarse en Italia?

—Sí, es cierto. Pienso en una finca lejos de todo y de todos

—¿Le importa la opinión ajena? ¿Le duele cuando la critican?

—Depende del asunto, a veces me duele saber que las personas repiten mentitas solo para decir que no están de acuerdo con las cosas en las que yo creo.

—¿Tiene programado lanzar dos libros en el 2022?

—Sí, uno tiene que ver con el veganismo y el otro habla del amor de una nieta por su abuela. La historia está inspirada en Sasha con mi mamá. Ambos libros son para niños.

—¿Cuándo lanza su próximo trabajo discográfico?

—Tengo proyectado lanzar Xuxa (Solo para Bajitos), del número 14 y 15 por Son Libre, pero con la pandemia paramos todo. No creo que llegue a hacerlo para el año que viene.

—¿De qué se trata la vida? ¿Alguna vez lo pensó?

—No tengo dudas que es para aprender a ser mejores seres humanos.

—Si tuviera que volver a vivir un momento en su vida, ¿Cuál sería?

—Cualquier momento al lado de mi mamá. Para poder sentir su perfume, escucharla cantar y haciéndome cariños.

—¿Llegó a lograr su mayor objetivo?

—Ser feliz, Sí, llevar alegría, Sí, Ser madre, Sí, aprender más y más …estoy en el camino.

—¿Dejó muchas cosas por ser fiel a su profesión?

—No creo que haya dejado de lado nada. Pero si es cierto que las personas que trabajaron conmigo me sacaron muchas cosas, incluso mi libertad. Porque yo creía que era el precio que tenía que pagar por trabajar con mi público al que tanto amaba y sigo amando.

—¿Qué fue lo que menos le gustó del imperio que construyó?

—Tener que convivir con la envidia y la falta de respeto de muchas personas.

—¿No considera ninguna posibilidad de volver a trabajar con su ex manager, Marlene Mattos?

—No.

—¿Cuál es su mantra?

—Amor trae Amor.

—Después de haberse convertido en madre, ¿Qué otra cosa se asemeja a ese amor incondicional?

—Nada. Ser madre es único. Es el sentimiento más grande que uno puede vivir.

—¿Qué piensa su hija Sasha del amor que siente el pueblo argentino por usted?

—Creo que no sabe mucho, ni yo lo sé…Pero sabe que yo amo mi ARGENTINA. Incluso, si alguien cerca de ella habla de la Argentina algo que no es bueno, ella inmediatamente le responde: 'No hables de esto cerca de mi mamá porque se va a pelear con vos' .

—Si Sasha le da un nieto y esa criatura elige una sexualidad diferente y formara parte del colectivo LBGTIQ+. ¿Cómo se sentiría?

—Preocupada por la discriminación que va a sufrir. Pero al mismo tiempo, muy feliz porque va a tener una familia que lo va a amar mucho.

—En cuanto a la ley igualitaria y la homofobia. ¿Cree que Brasil está avanzando en este tema?

—En este momento Brasil está, no solo atrasado en todo, sino que también estamos retrocediendo años y más años. La política en mi país es la peor, y nosotros, los brasileños, vamos a pagar muy caro por no sacar a estas personas con discursos racistas y homofóbicos del gobierno.

—Si tuvieras que elegir una canción para escuchar el resto de su vida. ¿Cuál elegiría?

—Hay una canción aquí en Brasil que empieza así: 'Vive y no tengas vergüenza de ser feliz, cantar y cantar a la belleza de ser un eterno aprendiz'

—'Vos nos ayudaste a transitar infancias tristes y dolorosas. A través de tus mensajes y tus canciones pudimos atravesar el dolor y defendernos de la crueldad ajena. Xuxa le daba colores a mi vida', escribió uno de los fans. ¿Fue consciente de lo mucho que hacía por sus seguidores?

—La verdad que hasta hoy no lo sé. Todo lo recibo como una bendición. Esas palabras, ese amor por mí…Pero para ser sincera, no tengo idea hasta donde llegué con mi trabajo y amor por mi público.

—Durante años sus fanáticos optaron por dedicar los sábados para verla en la tele. Personalmente, ¿Qué le gusta hacer los sábados?

—Me encanta tomar sol, jugar a las cartas, quedarme con mis animales, mirar series con Junno pero…si mi Sasha quiere estar cerca mío, cualquier día de la semana, es siempre mi opción favorita.

—Todos dicen que aman sus virtudes, ¿Pero cuáles son sus defectos?

—Soy testaruda, hablo mucho, no sé esperar y ahora de vieja, ya no tengo tolerancia para la estupidez.

—¿Es difícil ser Xuxa?

—Si fuera un personaje sería difícil, pero como no lo soy…Lo difícil es ser alguien que despierta tanta envidia a las personas.

—¿Le molesta la vejez, el paso del tiempo?

—Me molesta la estupidez de algunas personas que creen que la vejez no llega para todos.

—¿Qué le gustaría que diga en su epitafio?

—Hummmmm. Una persona que ha creido en los sueños y en personas equivocadas, pero aún así, fue muy amada.

