Así será el clima astrólogico para este 12 de Enero del 2023

Tauro: sinceridad en tus sentimientos siempre es un recurso, decir lo que te pasa, saber pedir lo que necesitas y también saber estar atento a lo que los demás necesitan. Virgo: encontrás el placer en pequeñas cosas, en la belleza, en el silencio, en un libro, en estar en paz. No perseguís grandes cosas, encontras la felicidad en todo eso. Capricornio: Plutón en tu signo con el Sol y Mercurio nos vuelve a llevar a las raíces, lo pendiente, los secretos familiares, lo que tomamos como herencia. Poder verlo para resolver.

Hoy es Tormenta Entonada Azul en el Calendario Maya

Proyecto de vida es Vida. A veces siento que no me alcanza una sola vida para hacer todo lo que me gustaría hacer. Siempre tengo un nuevo proyecto, una nueva iniciativa. ¡Mientras haya un proyecto me siento vivo! Un emprendimiento, un viaje, hacerle arreglos pintorescos a la casa, escribir un nuevo libro, hacer un taller, por pequeño o grande que sea cada proyecto te da una dirección, un norte… La energía mueve energía. Siempre que te pones en campaña para hacer algo, se mueven los engranajes de la gran maquinaría divina y aparecen otras oportunidades.

AFIRMACION DEL DIA

Mi vida esta llena de proyectos e iniciativas. Me despierto cada mañana con alegría sabiendo que me espera un día maravilloso, lleno de cosas que amo hacer.