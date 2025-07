Roberto García Moritán reveló que Javier Milei lo llamó cuando se separó de Pampita: “Me dio consejos”

En una reciente entrevista en el streaming No seas neutral, Roberto García Moritán reveló un inesperado gesto de Javier Milei que tuvo lugar tras su separación de Pampita. El empresario y exlegislador habló abiertamente sobre cómo vivió ese proceso personal y sorprendió al contar que el propio presidente lo llamó para ofrecerle palabras de aliento.

Lejos de lo que muchos podrían imaginar, la conversación entre ambos duró casi 20 minutos y dejó una fuerte impresión en Moritán. La revelación llamó la atención, no solo por la exposición de un momento íntimo, sino también por mostrar un costado poco conocido de Milei en el plano personal.

Pampita, Roberto García Moritán

Durante la charla en No seas neutral, Roberto García Moritán se refirió a la relación que mantiene con Javier Milei, a quien considera mucho más que una figura política. Y fue en ese contexto que confesó un gesto que lo marcó profundamente: el llamado que recibió del presidente cuando atravesaba la separación de Pampita.

“Milei me llamó cuando me separé de Caro y hablamos casi 20 minutos”, compartió con honestidad. La frase sorprendió al equipo del streaming, pero el legislador fue más allá. “No sé cuánto sabe (de su separación con Pampita), pero si me pregunta él se lo contaría”, agregó con total sinceridad, destacando la confianza que le tiene al mandatario.

Lejos de ser un simple mensaje formal, el contacto fue mucho más profundo de lo que se podría suponer. “Me llamó, me dio consejos y ánimo, sobre todo ánimo”, relató Moritán, quien valoró el gesto como una muestra de sensibilidad genuina por parte del presidente. En un ámbito como la política, donde muchas veces priman las estrategias, la actitud de Milei se destacó por su autenticidad.

Además, Moritán no escatimó en elogios hacia el líder libertario. “Creo que Milei es una buena persona. Cuando te siente persona y genera ese vínculo, es muy generoso con sus emociones. A mí me ha tratado siempre con mucho cariño y ese llamado confirmó que es una persona distinta, porque tuvo una sensibilidad que no tuvo nadie en la política”, subrayó.

Las palabras del legislador dejaron entrever una relación de respeto mutuo, más allá de lo ideológico o partidario. En tiempos donde los vínculos políticos suelen estar marcados por la frialdad, Moritán aseguró tener una conexión sincera y humana con el jefe de Estado que parece exceder los límites de lo institucional.

Pampita, Roberto García Moritán y Javier Milei

En su cierre, Roberto García Moritán destacó nuevamente la importancia de ese gesto, asegurando que lo ayudó a sobrellevar un momento muy difícil a nivel emocional. Así, el vínculo entre él, Javier Milei y el capítulo más íntimo de su separación con Pampita se convirtió en una de las confesiones más inesperadas de los últimos días.

