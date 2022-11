Así será el clima astrológico para este 14 de noviembre del 2020

Géminis: liberación. Te soltas. Decis lo que pensas. Pedis lo que necesitas. SE nota todo tu trabajo interno y el tiempo invertido en terapia. Libra: no te compares. No te juzgues en función de las capacidades y de los logros de los otros, Hace tu propio camino. Se feliz a tu manera. Acuario: reencuentro con amores del pasado. Nunca digas nunca. Lo que no es puede llegar a ser. El tiempo todo lo cura y hoy los dos son dos personas diferentes.

Hoy es Sol Espectral Amarillo en el Calendario Maya

Hay ángeles especiales para los viajes. Cuando realices uno, pide a tus ángeles que vayan delante de ti preparando el camino. Son los ángeles viajeros, los ángeles de las rutas. Ellos acompañan a las personas evitando accidentes y protegiendo a las personas. Está lleno de testimonios de personas que vieron a un ángel salvándolos en un accidente. Tal como lo lees, “vieron” a un ángel evitando que sus vidas corrieran peligro. Son esos casos de accidente, cuando los automóviles quedan destrozados, pero ninguno de sus pasajeros resulta herido “como de milagro”. Cada vez que estés por viajar, o lo haga un ser querido, invoca la presencia de los ángeles para que te acompañen. Ellos te protegerán durante todo el camino.

AFIRMACION DEL DIA

Envío a mis ángeles delante de mi para que me abran el camino. Invoco la presencia de mis ángeles guardianes para que me acompañen durante todo el viaje.

