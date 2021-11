Así será el clima astrológico para este 16 de Noviembre del 2021

Venus el planeta del amor, transitando por su signo, tiene movilizado a los Capricornianos. Se encuentran con sentimientos que no saben del todo cómo manejar. Esto genera un mar de preguntas que hoy se presentan para resolver. Tauro, tiempo presente, para reconectar con como hoy vivo el amor. Actualizar estas relaciones que uno conoció hace años y hoy traen nuevas inquietudes e intereses. Desde ese lugar ¿en que punto nos encontramos? ¿Cuál es nuestro lugar común? Virgo: Mercurio en su tercera casa natural, moviendo tramites y papeles pendientes. No posterguen.

HOY es Tierra Cristal Roja en el Calendario Maya

Los ángeles siembran en tu mente geniales ideas.

Dios no quiere personas cómodas, le gusta que nosotros hagamos nuestro trabajo, pero siempre que se lo pedimos, nos sugiere buenas ideas para solucionar nuestros problemas. Muchas personas piden dinero, por ejemplo, “Dios dame un millón de dólares”. A veces Dios te los da, porque para Él no hay imposibles, pero no siempre funcionan así los pedidos. La petición correcta sería: “Dios, dame una buena idea para que yo gane un millón de dólares y luego ayúdame a concretarla”. A Dios le gusta que nosotros hagamos nuestro trabajo. No pidas: “Dios, dame una pareja”, mejor pídele: “Dios, ayúdame a encontrarla”. Los ángeles nos susurran ideas creativas para hacer que nuestra vida funcione.

Recibo ideas angélicas que se convierten en milagros.