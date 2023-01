Así será el clima astrológico para este 18 de enero del 2023

Cáncer: hay algo de la ternura que esta bueno que nunca lo pierdas. Esa inocencia canceriana que de alguna manera es un sello que los caracteriza. En eso hay algo de belleza y de pureza que los distingue y los hace únicos frente a los ojos y el corazón de los demás. Escorpio: seguro de vos misma comunicas claramente lo que queres y lo que no queres. No das lugar para la tibieza. Esta confianza parte de tu fuerza interior y un profundo trabajo en vos. Piscis: con el tránsito de Neptuno en su signo. A no confundir, algunos piensan que sensibilidad es debilidad, todo lo contrario, en tu capacidad de sentir radica tu mayor fortaleza. Sos un corazón abierto amar y eso atraes a tu vida.

Hoy es Serpiente Espectral Roja en el Sincronario Maya

A veces no hacer lo que amas es más difícil que seguir tu vocación. El camino más fácil, no siempre es el más recomendable. Muchas veces damos mil vueltas antes de encarar nuestro verdadero destino (está bien, tal vez tenga que ser así). Pero muchas veces nos conformamos con lo poco, por temor a encarar con todo el corazón nuestra verdadera vocación. Ponemos miles de excusas, el factor económico, las oportunidades laborales… La verdad es que solo triunfarás si haces lo que amas y pones el 100 % de tu energía en cumplir con tu misión en la vida. Debes saber que si Dios sembró una idea en tu corazón es porque quiere que la realices.

AFIRMACION DEL DIA

Confío en mi intuición y sigo los dictados de mi corazón, sabiendo que siempre, siempre, siempre, eso es lo mejor.