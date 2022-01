Así será el clima astrologico para este 19 de Enero del 2022

Hoy Luna en Leo, potenciado por este Marte en Sagitario, encendiendo el deseo, generando pasiones irrefrenables. Luna de los impulsos, de las corazonadas. Leo avanza hacia adelante sin importar las consecuencias. Por su parte Sagitario deja salir todo el enojo y la ira reprimida. Aries canaliza toda esta fuerza creadora para poner en marcha nuevos proyectos. Hoy aflora lo auténtico, lo que cada uno lleva dentro de su corazón y ya no puede ni quiere callar. Incluso muchas personas decidirán hoy salir del closet y blanquear otras preferencias sexuales.

HOY es Dragón Espectral Rojo en el Calendario Maya

La vieja era se enfocó en los logros externos, el nuevo tiempo dirige la mirada a su interior.

El aparato productivo pone su acento en el hacer. Pero una vez que consigues ese ascenso en el trabajo, esa pareja, ese nuevo título, todavía no eres feliz. Porque la felicidad no se logra obteniendo éxitos externos. Es como vivir corriendo con una zanahoria delante de tus narices sin llegar a ningún lado. Cada vez que cumples una meta no te sientes satisfecho, y buscas diez metas más. Es una carrera sin sentido. Debes parar y mirar en tu interior, allí escucharás la respuesta de lo que verdaderamente tienes que hacer.

AFIRMACION DEL DIA

Cultivo la mirada interior y allí encuentro todo lo que necesito y estoy buscando.

www.brujitomaya.com