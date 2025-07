Juli Poggio y Daniela Celis marcando el regreso de una tendencia: cómo llevar las polainas peluche para elevar looks

Juli Poggio y Daniela Celis se conocieron en la casa de "Gran Hermano" y desde ese momento se volvieron inseparables. Tal es así que, Dani eligió a su amiga como madrina de sus gemelas, Laia y Aimé, las bebas que tuvo con Thiago Medina. Recientemente, las modelos subieron a sus redes fotos juntas y se mostraron un accesorio que volvió con todo: las polainas peluche.

Juli Poggio y Daniela Celis apostaron a una tendencia dosmilera

Juli Poggio y Daniela Celis se convirtieron en grandes amigas. Pese a sus cargadas agendas con proyectos laborales y en el caso de Dani se le suma también la crianza de sus pequeñas, Laia y Aimé, siempre encuentran la manera para compartir momentos juntas.

Precisamente, esto mismo sucedió en las últimas horas como mostraron en su red social de Instagram. Las modelos se reencontraron para protagonizar una sesión de fotos por el Día del Amigo, que se festeja el próximo 20 de julio, y mostraron el back en sus historias. Los looks elegidos fueron de estilo glam invernal combinados con polainas peluche, el accesorio estrella esta temporada que van desde la rodilla hasta los pies.

Daniela Celis y Juli Poggio

Su diseño largo asegura que las piernas permanezcan abrigadas y protege del frío polar. Asimismo, brindan comodidad y versatilidad a la hora de usarlas. Su popularidad no solo se refleja en las calles, sino también en las redes sociales, donde influencers y fashionistas, como Juli Poggio y Daniela Celis, no dudan en mostrar sus combinaciones favoritas.

Las polainas peluche están confeccionadas con materiales suaves y esponjosos, como pelo sintético o tela de felpa, para mantener la temperatura corporal en esta parte del cuerpo. Sin dudas, se trata de un complemento llamativo que fue furor en los 2000 y que en la actualidad regresó con fuerza.

En el caso de Juli Poggio las llevó en color marrón y las combinó con un outfit que armó su estilista Lucas Mata, el cual incluyó: corset plateado con brillos, escote corazón y breteles finos, mini short de cuero en color negro, medias negras semiopacas y gorro de peluche. Daniela Celis, por su parte, llevó un atuendo similar pero con algunas diferencias: crop top metálico de manga larga con transparencias, gorro en tono beige y polainas peluche haciendo juego.

Así, las ex "Gran hermano" dejaron en claro que las polainas peluche tienen toda la onda y que también son ideales para usar en espacios cerrados ya que se adaptan perfectamente a diversas ocasiones. En resumen, Juli Poggio y Daniela Celis marcaron el regreso de una tendencia Y2K que se convirtió en el nuevo "must have" del armario y brindaron una opción de cómo llevarlas para elevar looks en invierno.