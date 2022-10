Así será el clima astrológico para este 20 de octubre del 2022

Sagitario: acuerdos comerciales, firma de contratos, prometedores negocios. También venta de inmuebles, esa casa que hace meses estaba parada y no lograban vender, ahora parece encontrar el comprador adecuado. Aries, la voluntad férrea es la razón de sus conquistas personales. Nada te detiene. Conseguís lo que querés ¿Quién podría decirte que no ante tanta convicción? Leo, no llores por la leche derramada, mira hacia adelante y todo lo nuevo que se avecina.

Hoy es Aguila Cristal Azul en el Calendario Maya

La meditación es como una fuente de aguas cristalinas, puedes beber de ella y calmar tu sed de paz. La paz es tu naturaleza. La paz está en ti. Puedes hacer aflorar la paz en ti como un manantial, si haces un pozo lo suficientemente profundo hasta encontrar esa fuente inagotable de armonía. La meditación es la herramienta para llegar a esas profundidades de tu Ser. El primer paso de la meditación es la concentración, con la repetición de la concentración (disciplina) logras un estado de percepción conciente que te llevará con el tiempo a la meditación. Meditar es vivenciar la unidad con la Divinidad. Si tu alma tiene sed de paz, comienza a cavar ese pozo profundo y encontrarás con la Fuente de toda Armonía.

AFIRMACION DEL DIA

La meditación es la puerta al estado más profunda de realización del Ser.