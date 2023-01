Así será el clima astrológico para este 25 de enero del 2023

Tauro: no te enganches en discusiones que no son tuyas. Evita quedar en el medio del juego cruzado. Siempre vas a quedar mal parado. Virgo: proyectando retomar los estudios, algún curso, taller o capacitación. El espíritu de indagación y curiosidad te mantienen joven y viva. Capricornio: por primera vez te relajas y disfrutar. No te presionas ni te dejas condicionar por las exigencias de los demás ni la propia presión. Un cambio positivo de actitud que se refleja en calidad de vida.

Hoy es Humano Entonado Amarillo en el Sincronario Maya

Hay una misión que todos deberíamos tener: plantar un árbol para evitar que en unos años el planeta se quede sin oxígeno.

El planeta nos necesita. Estamos cambiando completamente el ecosistema, arrasando con boques enteros, cambiando el curso de los ríos, contaminando la atmósfera. En poco tiempo la naturaleza podría autoregularse y volver a su riqueza original, pero la voracidad del hombre es más rápida, destruyendo y acabando con la vida. Puedes tomar compromiso y hacer algo al respecto, informándote, sumandote a grupos de ecología, y aún algo mucho más fácil: plantando un árbol. Una antigua tradición aborigen consistía cuando nacía un niño, plantaban un árbol. Ese árbol proveería la madera dentro de 20 años, para construir la casa de ese niño, y el círculo de la vida se cerraba.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Me comprometo activamente en defender los recursos naturales del Planeta. La Tierra es mi Hogar y Yo Soy parte de ella.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

