Así será el clima astrológico para este 3 de Junio de 2022

Cáncer: los pequeños detalles, son los que crean magia en tu pareja. Una cena sorpresa, una carta de amor, un viaje de fin de semana, para los dos. Renova el romanticismo y crea microclimas amorosos que refuercen el vínculo. Piscis: no intentes hacer siempre las cosas a tu manera, aprendé a negociar y flexibilizar. Ceder en algunas cosas y aceptar disolverá tensiones con colegas y compañeros de trabajo.

Escorpio: te ponés en el lugar del otro y eso genera acercamiento. Se acentúa la intuición y llegas a grados más profundos de comunión con los afectos. La familia y los hijos se convierten en prioridad.

Hoy es Guerrero Eléctrico Amarillo en el Calendario Maya

La autocompasión solo retrasa tu camino a la acción. Puedes poner mil excusas para no hacer. Puedes encontrar monstruos y fantasmas en todas partes, a tu alrededor. Puedes echarle la culpa al mundo de todos tus problemas. Pero hay una sola cosa cierta, si no tomas las riendas de tu vida, y te pones en acción, nadie lo hará por ti. Es tiempo de dejar de auto compadecerte y generar acciones positivas que te lleven en la dirección que quieres ir. Es más cómodo lamentarte que accionar, pero ten en cuenta que eso no te aportará soluciones. Solo si pones manos a la obra empezarás a generar cambios significativos en tu vida.

AFIRMACION DEL DIA

Cada día estoy más cerca de mis metas.