Así será el clima astrológico para este 30 de Mayo del 2022

LUNA NUEVA EN GEMINIS. Géminis rige el área de la creatividad ¿cómo nos relacionamos con ella? Llevamos una vida creativa o caemos en rutinas, mecanicismos, y terminamos sintiendo aburrimiento por nuestro trabajo y relaciones. Esta Luna Nueva, que viene a obturar la energía del Sol en Géminis nos invita a sacar a la luz nuestros aspectos creativos, recrearnos, reinventarnos, jugar. Por otro lado Géminis tiene un aspecto dual, como las dos caras del teatro, incluye la comedia y la tragedia, seguro experimentaremos con este tránsito lunar un poco de ambas, explorando los opuestos, yendo hacia los extremos. Luego de la Luna Nueva, comienza la Luna Creciente, es decir, que de este proceso solo hay un camino posible, el crecimiento, la osuridad y el vacio le da lugar nuevamente a la luz y la claridad. Así estos procesos son necesarios para avanzar.

HOY es Humano Cristal Amarillo en el Calendario Maya

Todos somos creativos, la creatividad no es exclusividad de nadie. Anímate a crear.

Relájate. Estas acostumbrado a tomarte todo demasiado en serio. Piensas que si te aflojas el mundo se vendrá abajo, pero no es así. Diviértete un poco, haz alguna travesura. Cuando juegas eres libre. Cuando juegas estimulas ciertas zonas de la corteza cerebral que estimulan la imaginación. La creatividad no es exclusividad de nadie, cuanto más creas, más ideas te surgen, no puedes parar, una idea lleva a la otra, y a otra, y luego tienes tantas ideas creativas que no te alcanza el día para llevarlas a cabo. Como un manantial de creatividad que no se agota nunca.

AFIRMACION DEL DIA

Celebró mi creatividad y reconozco la creatividad en los demás. Todos somos Creadores Divinos.