Así será el clima astrológico para este 4 de enero del 2023

Virgo: el misterio es parte importante en los juegos de seducción en la pareja. Guardate algo para vos, no lo des todo. Reserva un poco de tu intimidad y tu persona, para que el otro pueda descubrirlo. Capricornio con Venus transitando en tu signo, un tiempo ideal para el amor, se reaviva la llama de la pasión en la pareja, se consolidan los vínculos de amistad, se encuentra la familia. Tauro, con Mercurio en buen aspecto, la comunicación en la clave. Importa no solo lo que decis si no también el cómo lo comunicas para que el otro lo reciba bien.

Hoy es Mono Planetario Azul en el Calendario Maya

No fuerces tu destino. Escucha tu destino. Otra clave importante: ¡No le digas a Dios lo que tiene que hacer! ¡Él conoce muy bien Su trabajo! Muchas veces le pedimos ayuda al Universo pero no soltamos las riendas. Queremos seguir teniendo el control. Ya te has dado cuenta que solo no podías, sin embargo todavía permaneces aferrado a tus viejas creencias de "como debería ser tu vida". Mientras permanezcas anclado a tu viejo plan, tu vida continuará detenida. Entrégate a ese Poder Superior que sabe lo que es mejor para ti. Escucha las señales del destino.

AFIRMACION DEL DIA

Estoy abierto y receptivo en todo momento a las señales del Universo.