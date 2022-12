Así será el clima astrólogico para este 6 de diciembre del 2022

Géminis: serenidad, calma, para cumplir con los objetivos. Tiempo para meditar y pensar en las siguientes acciones a emprender. ¿Elijo desde el corazón o la razón? ¿O ambos? Libra: no sigas comentarios ni le des crédito a las habladurías. Los chismes siempre son mal intencionados y solo buscan dividir. Observar y ver quien es quien para sacarles las máscaras. Acuario: siempre tiene la manera de caer bien parado. Tu carisma y simpatía son el pasaporte al corazón de la gente.

Hoy es Viento Resonante Blanco en el Calendario Maya

A veces Dios juega a las escondidas. No podemos encontrarlo, dudamos de Él. ¿Verdaderamente existe o es un cuento que nos contamos para sentirnos seguros? Dios es real o un efecto placebo, algo con qué conformarnos cuando no podemos explicar todas las cosas que pasan en el mundo. Más allá de todo esto, creas o no creas en Él, Dios existe y te está esperando. Siempre estuvo aquí, dentro tuyo. Encontrarlo es despertar esa conciencia divina en nosotros. Es como estar ciegos y de pronto poder ver. Poder verlo. Deja que Dios te abrace, deja que Dios se revele ante ti… y ya nada volverá a ser lo mismo.

AFIRMACION DEL DIA

Despierto a la conciencia de Dios. Dios es en mí. Dios está aquí.

