Así será el Clima Astrológico para este 8 de Junio del 2021

Hoy luna en Géminis en buen aspecto con Mercurio y el Sol. muy bueno para comunicarnos, exteriorizar sentimientos, expresar ideas. Se abre el dialogo en la pareja. Mercurio nos da claridad en las palabras. No solo es lo que dices, también importa cómo lo dices. Buscar el momento adecuado. Tener sentido de la oportunidad. Libra: amores platónicos. Acuario: la paciencia es la madre de todas las virtudes.

HOY es Guerrero Resonante Amarillo en el Calendario Maya

Trabaja de tal manera, que al llegar al final del día estés satisfecho y orgulloso de vos mismo. No hay cansancio más placentero que al llegar el final del día y uno recorre mentalmente todo lo que hizo, reconoce que trabajo para conseguir sus sueños y avanzó en dirección a ellos. Siempre anoto en mi agenda pequeños objetivos relacionados con mis metas personales, mails, llamadas telefónicas, entrevistas… al final del día voy marcando con un tilde los objetivos que cumplí y aquellas cosas que me quedaron por hacer. No me propongo metas mas grandes de las que se que podré realizar ese día. Y siento una gran alegría cuando compruebo que la mayoría de mis propósitos diarios fueron cumplidos.

AFIRMACION DEL DIA

Amo mi trabajo. Cada mañana me despierto sabiendo que algo importante voy a hacer hoy.

