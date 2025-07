El supuesto enfrentamiento entre Nicolás Cabré y la China Suárez tiene como objetivo en común el bienestar de Rufina, la hija que tienen en común. En medio de rumores, los actores se habrían cruzado luego de que él le revocara el permiso de viajes, tal como lo habría hecho Benjamín Vicuña. Sin ninguna certeza de fuente oficial, Agustín Rodríguez, abogado de Eugenia, decidió romper el silencio y revelar los verdaderos detalles de la relación entre ambos y qué pasará con la menor de edad.

¿Nicolás Cabré revocó le permiso de la China Suárez?: La palabra del abogado de la actriz

La relación de Nicolás Cabré y la China Suárez está bajo la lupa mediática, desde que comenzaron las posibilidades de una mudanza a Turquía. La actriz fue foco de atención por expresar sus deseos de formar un futuro en el país europeo junto a su pareja, Mauro Icardi, y los usuarios comenzaron a apuntar sobre cómo se organizarían con sus hijos. Por su parte, Benjamín Vicuña tomó cartas en el asunto, ya que justificó que el centro de vida de los menores estaba en la Argentina. Pero con Cabré ocurrió algo diferente.

Muchos medios de comunicación aseguraron que había seguido con el camino del actor, para proteger a Rufina de una posible mudanza a Estambul. Sin embargo, otros lo desmintieron y ninguna voz oficial se reveló al respecto. Ante esta situación, en A la Tarde (América), se contactaron con Agustín Rodríguez, abogado de la actriz, para consultarle sobre la actual situación de la expareja. El letrado confirmó que no habían recibido ninguna información de la contraparte sobre la revocación de permiso de viaje, o la intención de realizarlo.

"No puedo decir de dónde salió eso porque he visto gente muy seria que lo ha dicho. Pero la realidad es que no hemos recibido nada. Con la hija más grande podría salir", sostuvo. Además, explicó que no se trata de una acción inmediata, ya que tienen organizadas vacaciones de Rufina y su mamá, y deben seguir poniéndose de acuerdo con las fechas, alejando la posibilidad de una mudanza. "Lo único que quiere el señor Cabré es que su hija esté bien. Tengo entendido que no hay ningún acuerdo fuera de lo que hablan normalmente y en el pasado con respecto a los viajes", sentenció.

Finalmente, sí confirmó que la China Suárez se encuentra en debate con Benjamín Vicuña, ya que él sí realizó acciones legales. Sin embargo, la palabra del letrado alejó de los rumores y encuentros mediáticos a Nicolás Cabré, quien ahora se encuentra cuidando de su hija, mientras la madre está en Turquía con su nueva pareja. Por el momento, no se sabe cómo será su futuro, pero ambos padres priorizan la felicidad de la joven y el estilo de vida que ella prefiera.

