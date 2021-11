Así será el clima astrológico para este miércoles 17 de Noviembre

Géminis: inseguridades y preguntas. ¿Que estaré haciendo mal? ¿ya no me quiere como antes? Conflictos internos. Leo: sentido de la oportunidad. Estas preparada para dar el siguiente paso. Tus cualidades te distinguen y se destacan del resto de las personas. Cáncer: recuperas la armonía. Tu número de la suerte: el 29. Piscis: cansada de esperar ser amada, te olvidas del tema. Es entonces cuando te relajas y el amor empieza a ir detrás de tuyo. Escorpio: reconquistas laborales. Volves a recuperar terreno y campos profesionales de los que habías sido desplazada por la competencia. Recuperas fuerzas.en

HOY ES ESPEJO COSMICO BLANCO en el Calendario Maya

Los ángeles lloran ante un acto de maldad. Lloran por partida doble. Los ángeles se entristecen tanto por el que recibe la agresión, como por el que la realiza. Dónde otros ven maldad, los ángeles ven un corazón sufriente. Para los ángeles no existen malas personas, solo personas heridas que actúan mal. Siempre inspiran amor en el corazón de aquellos que viven equivocadamente, sintiendo que cada vez tienen la oportunidad de redimirse y actuar bien. Hoy muchos testimonio de personas que en el momento de estar cometiendo un delito, de pronto, sin saber porque, se detuvieron y huyeron sin cometer su fechoría. Cuentan que en ese momento sintieron algo especial, como una energía que los bloqueo, dejándolos paralizados. Era la presencia de los ángeles actuando. Cuando estes ante una situación apremiante, invoca a tus ángeles, no solo para que te protejan, si no también para que ilumine el corazón de tu agresor.

Siempre hay un ángel acompañando e iluminando a cada persona que se cruza en mi camino.

