Así será el clima astrologico para este viernes 28 de Octubre del 2022

Tauro: confía en vos, confía en tus recursos y habilidades. Todo lo que haces lo haces con el corazón, entonces el resultado siempre será el éxito. Sos fiel a los tuyos, cosechas lo que sembrás. Virgo: los celos en las amistades solo generan conflictos y dividen grupos. Superalo. Capricornio: tiempo de observación interior. De mirar para adentro y conectar con tu parte espiritual, meditar, hacer terapia. De acá solo pueden surgir cosas maravillosas.

Hoy es Noche Resonante Azul en el Calendario Maya

Procúrale a tu cuerpo cubrir primero sus necesidades básicas: hogar, alimento, amor, después el espíritu podrá estar en paz. Por más espirituales que seamos, si nuestras necesidades básicas (techo, comida, vestimenta, amor) no están satisfechas, nuestra mente estará llena de preocupaciones y no estarás en paz. Estamos en un cuerpo físico, y es nuestra amorosa responsabilidad ocuparnos de él, procurarnos los cuidados necesarios, atenderlo. No trates de ser un asceta (eso solo es ego espiritual) vive dignamente, normalmente, y entonces podrás dedicarte al espíritu.

AFIRMACION DEL DIA

La vida me provee de todas mis necesidades y estoy en paz.

www.brujitomaya.com.ar

#unañoparatransformartuvida #transformacion #crecimientopersonal #astrologia #predicciones #horoscopo #luz #magia