Una a una, las pruebas de Fernanda Iglesias para desmentir las acusaciones de Yanina Latorre

Luego de que Fernanda Iglesias revelara que Diego Latorre volvió a engañar a Yanina Latorre, la conductora de "SQP" se mostró furiosa y arremetió contra ella. Sin embargo, la panelista de "Puro Show" redobló la apuesta y le respondió sin filtro.

Fernanda Iglesias mostró las pruebas para desmentir a Yanina Latorre

Tras el fuerte descargo de Yanina Latorre contra Fernando Iglesias por contar que Diego Latorre le fue infiel con una excompañera del colegio, la periodista no se quedó callada y, este miércoles, decidió desmentir sus acusaciones. “Yanina mezcla todo, dijo que mangueo arroz, que muestro la SUBE, que soy pobre, que soy mala madre, que estoy enferma...", comenzó mirando a cámara.

Y luego, súper filosa expresó: "Te voy a decir algo Yanina, todo esto que vos decís de mí, no cambia el hecho de que tu marido te mete los cuernos”.

Fernanda Iglesias contó que recibió el audio de una mujer que le confirmó que se había visto con Diego Latorre en un hotel y que, en su momento, pensó contarle a Yanina en privado para mantenerla al tanto. Sin embargo, le molestó ver que la semana pasada Yanina la acusara de "mala compañera" y de tener problemas con las ex angelitas.

“Tengo pruebas, me cansé que diga mentiras sobre mí, que me haga quedar como una loca”, comentó y aseguró que se hartó de la actitud de la mediática. Por esta razón, accionó de manera impulsiva y compartió el mensaje que recibió por parte de la supuesta amante del exfutbolista.

En este sentido, Fernanda Iglesias le respondió lapidaria: “Todo el mundo habla atrás tuyo, sos la comidilla de todo el mundo porque él te sigue metiendo los cuernos. El tema es que nadie se anima decírtelo porque te tienen miedo”.

Fernanda Iglesias

Y aseguró que ella no le tiene miedo, por lo que defendió su información respecto a la nueva infidelidad del exdeportista. "Esa imagen de familia que vos querés mostrar no te la cree nadie. Nadie te cree lo de la familia feliz, todo el mundo habla a tus espaldas y se ríen de vos", agregó.

En su descargo, Yanina la había tratado de sociópata y maltratadora serial de personas. Por esta razón, Fernanda se defendió con pruebas y manifestó sobre el comunicado que salió tiempo atrás, donde la acusaban desde Canal 9 de ejercer "violencia laboral": "Eso fue un malentendido con la jefa de maquillaje y después el canal lo aclaró".

Al ser consultada sobre el episodio, explicó: "No me dejaban poner la cartera arriba del escritorio porque decían que nos íbamos a contagiar de COVID, la puse y me denunciaron por eso".

Luego, Fernanda Iglesias afirmó que Yanina Latorre se "agarra con una a la vez" haciendo referencia a las integrantes del panel de LAM y dijo que tiene varios chats en su poder confirmando esta información. "Tratá de no desmentirme porque los voy a mostrar y no te estoy amenazando", comentó.

Yanina Latorre

Con la idea de seguir negando los dichos de la presentadora, expresó que sus hijos la aman y que su exmarido le mandó un audio para respaldarla en este momento. "A vos lo único que te tiene que importar es que tus hijos sepan que sos una buena madre, lo demás no. Tus hijos saben eso", se lo escucha decir al productor televisivo Pablo Nieto.

Asimismo, hizo público un mensaje que le envió su hija Ema: "Te amo ma, no dejes que nadie te tire abajo. Seguí luchando por lo que crees. Te amo mucho". En esta misma línea, Fernanda mostró que su exnovio Javier también salió a defenderla: "Ojalá todos tuvieran una hija como Ema que es independiente. Te dicen mala madre y si fuera así estaría viviendo con el padre, ella (Ema) vive sola y en lo único que la ayudás es en la cuota de la facultad. Dejalos que hablen estos bol...."

Entre otras cosas, Fernanda Iglesias aprovechó para terminar con la versión de Yanina Latorre en la que involucra a Jorge Lanata. "Volvió a decir que Lanata me había echado, que yo lo había traicionado y eso me dolía mucho. Lo hablé con él, con su esposa Elba y con quien fue su productora porque lo decía tanto que necesitaba saber qué pasó".

En ese momento, profundizó: "Cuando Lanata se separa, hay un malentendido que yo no tuve mala leche. Después se arregla y Yanina se ocupó de desvirtuar todo". Y, acto seguido, compartió el audio de Erica: "En función de la absoluta verdad, quiero aclarar que Jorge nunca la echó. Sí hubo suspensiones con otra persona, pero nada tuvo que ver con Fernanda. Siempre hubo muy buena onda entre ellos".

Por otro lado, Fernanda Iglesias mostró que la madre de Yanina Latorre le envió un mensaje que decía: “¡No sabes la vida que tiene Yanina!”. Y a la mujer también le contestó con todo: “¿Qué vida tenés? ¿Te comprás una carterita de cinco mil dólares? Yo me compro una carterita de 20 mil pesos, igual puedo ser feliz. ¿Te hace feliz la plata? No, porque tu vida es un infierno porque tu marido te mete mucho los cuernos”.

Además, la integrante de "Puro show" recordó que comenzó en los medios cuando tenía 20 años y que a los 30 trabajaba en "Duro de domar", el exitoso ciclo con el que recibió varios premios. De esta manera, le dejó en claro que conoce el éxito de cerca y que no tiene nada que envidiarle por estar en la "cúspide" de su carrera.

“Ya me pasó. Yo ya ahora estoy tranquila. Sigo trabajando y trato de dar lo mejor de mí, pero no estoy tan desesperada por el ‘llegué’. Decís que llegaste, ¿a dónde llegaste? Tenés un programa en América… ¿Y tu casa? ¿Cómo está?”, cerró Iglesias.

Una a una, estas fueron las pruebas que sacó a la luz Fernanda Iglesias en su programa "Puro Show" para desmentir las fuertes acusaciones de Yanina Latorre.