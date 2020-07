Así te afecta la luna del sábado 11 de julio

Sábado. 11 de Julio

Cáncer logra seducir con su simpatía y de esta manera llega al corazón. Cada uno utiliza los recursos que tiene a mano. Venus en Géminis le facilita las cosas y hace posible la llegada de la pareja. No le temas a lo informal, es la manera de conocerse. El compromiso vendrá después. Atención Libra con la oposición de Marte y la cuadratura con Saturno, estarán irritables y propensos a peleas. Pasemos la cuarentena en paz.

HOY ES SEMILLA COSMICA AMARILLA en el Calendario Maya

Una actitud positiva inspira confianza y atrae abundancia. Hay algo que irradian las personas prósperas ¿lo has notado? Parecen saber que siempre serán abundantes. Esta actitud positiva no depende de cuánto tienes en tu cuenta bancaria, si no de la confianza interna, la seguridad, de que el Universo siempre proveerá.

Este tipo de actitud positiva genera un fuerte impacto en tu entorno y las personas que te rodean, creando una atmósfera de seguridad que atraerá como un imán la prosperidad a tu vida.

AFIRMACIÓN DEL DIA

Irradio y atraigo prosperidad. Solo atraigo personas positivas y amorosas a mi vida.

