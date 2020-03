Clima astrológico para el domingo 1 de marzo

Cáncer: amores de vidas pasadas que vuelven a aparecer hoy, para resolver viejos karmas pendientes o para realizar amores prohibidos que no pudieron ser. Reconoces a un alma afín ni bien la vez, es algo que trasciende la razón.

La Sagitariana siempre guarda un As bajo la manga para jugarlo en el momento oportuno. No te anticipes y espera el momento oportuno para actuar. En boca cerrada no entran moscas.

HOY ES HUMANO ESPECTRAL AMARILLO en el Calendario Maya

Los pensamientos positivos son como ladrillos que construyen una casa sólida de confianza en vos mismo.

Los mensajes que te das a ti mismo son muy importantes. Más importantes incluso que las cosas que te dicen los demás, porque a los otros puedes elegir no escucharlos, pero ¿cómo haces para no escucharte a vos mismo? Elije cada pensamiento y palabra que te dices, deja de criticarte y castigarte continuamente. Es increíble la cantidad de mensajes negativos que nos damos a nosotros mismos en el termino de un segundo, es como vivir con el enemigo en casa. Utiliza palabras y pensamientos amorosos hacia ti, valora tus esfuerzo, elogia tus intentos, reconoce cada avance por pequeño que sea. Estás aprendiendo, como cada uno de nosotros. Cada pensamiento positivo será un ladrillo con el que construyes tu autoconfianza.

AFIRMACION DEL DIA

Hoy elijo pensar en positivo y a partir de ahora este será mi nuevo modo de vida.