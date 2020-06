Clima astrológico para el domingo 14 de junio

Luna en Aries, luna de los comienzos. Lunas de las nuevas oportunidades en el grado cero del zodíaco. Un nuevo ciclo de 28 días que comienza hoy, por eso es importante aprovechar la oportunidad para planificar metas y organizar la agenda. Desechar proyectos que no dan resultado o perdieron fuerza e interés a lo largo del camino para enfocarse en las nuevas ideas. Con la energía de esta luna tendrán amplias posibilidades de materializarlo. Leo y Sagitario se suman a esta energía y aprovechan el envión. El cielo es el límite. Pensar menos y hacer más. Tiempo de acción.

Hoy es Tierra Cristal Roja en el Calendario Maya

Cuando te pones en acción, es inevitable cometer algunos tropiezos, no lo tomes como un fracaso, todo lo contrario, es un indicio que estás en marcha.

Creer que todo será sencillo en la vida, no solo es una utopía, es casi una estupidez. Tenemos que disfrutar cuando las cosas salen fluidamente, aprovechar al máximo el momento. Pero cuando se presente algún obstáculo no debes desmoralizarte ¿Qué esperabas? Esto no significa estar esperando todo el tiempo que aparezca algún problema, si no en cambio cuando se presenta un desafío saber que esto es parte natural de la vida y poner todas nuestras energías creativas para sortearlo.

AFIRMACION DEL DIA

Acepto cada error como una parte positiva de mi crecimiento y me aliento a continuar aprendiendo.