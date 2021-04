Clima astrológico para el jueves 22 de abril

Virgo: a veces las redes sociales, chats e internet son una buena manera de conocer gente y sociabilizar. No te resistas a las tecnologías, integralas a ti vida y ampliarás tu círculo social.

Sagitario: la autoestima es un ingrediente fundamental para inspirar confianza en los negocios. Se agiliza la comunicación y los trámites. Satisfacción por los logros.

Cáncer: reducir el consumo de sal. Aparecen algunos temitas de presión alta. Controlá el colesterol y corazón.

HOY ES LUNA CRISTAL ROJA en el Calendario Maya

Resentimiento significa volver a sentir. RE- SENTIR. La palabra resentimiento siempre tuvo mala prensa, sin embargo el resentimiento viene a cumplir una función a tu vida, viene a prestar un servicio. Volvemos a resentir las experiencias del pasado para poder abordarlas con otras herramientas. Si quedamos atascados en algún área del pasado (emoción) el re- sentimiento te da la oportunidad de volver a trabajar con ella. Sanarla. Acepta el resentimiento, no lo niegues, no lo pases por arriba, vívelo. Vuelve a sentir la carga de las frustraciones, el dolor la impotencia, no juzgues tus emociones, siéntelas, y luego libéralas. Verás como te sientes mucho más liviano (hasta tu cuerpo físico perderá peso).

AFIRMACION DEL DIA

Integro mis emociones, las elaboro y luego las trasciendo.

