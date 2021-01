Clima astrológico para el lunes 18 de enero

Arrancamos la semana con todo el impulso de las energía de Marte y Urano en Tauro. El movimiento genera movimiento. No aceptan un no por respuesta. Ven la vuelta para conseguir lo que quieren. Esta es la última semana del Sol en Capricornio, aprovéchenla al máximo, sumado a este Venus altamente favorable en lo afectivo. Pareja, familia, amigos. Virgo: evitá pedir opiniones si no queres escuchar la respuesta. De hecho si ya sabes lo que queres hacer ¿para qué te expones a la mirada del otro?

HOY ES AGUILA SOLAR AZUL en el Calendario Maya

A veces no hacer lo que amas es más difícil que seguir tu vocación. El camino más fácil, no siempre es el más recomendable. Muchas veces damos mil vueltas antes de encarar nuestro verdadero destino (está bien, tal vez tenga que ser así). Pero muchas veces nos conformamos con lo poco, por temor a encarar con todo el corazón nuestra verdadera vocación. Ponemos miles de excusas, el factor económico, las oportunidades laborales… La verdad es que solo triunfarás si haces lo que amas y pones el 100 % de tu energía en cumplir con tu misión en la vida. Debes saber que si Dios sembró una idea en tu corazón es porque quiere que la realices.

AFIRMACION DEL DIA

Confío en mi intuición y sigo los dictados de mi corazón, sabiendo que siempre, siempre, siempre, eso es lo mejor.

