Clima astrológico para el martes 15 de Diciembre del 2020

Géminis: horizontes. Futuros posibles. Este fue un año de importantes autodescubrimientos. De todo eso nació una nueva vos.

Libra: es hora de acomodar los ordenes familiares, emprender alguna terapia, hacer constelaciones, regresiones a vidas pasadas que te ayuden a comprender el lugar que ocupas en el mandala sitémico.

Acuario: dejas que las cosas se resuelvan solas sin poner demasiada presión. Lo que tenga que ser será. La experiencia hace que ganes en sabiduría.

HOY ES DRAGON MAGNETICO ROJO en el Calendario Maya

Dios nos habla con megáfonos. Nosotros tenemos el audífono apagado. Muchas veces elevamos plegarias al Cielo pidiendo respuestas y nos sentimos frustrados pensando que Dios no nos contesta. Pero si, Dios siempre responde cada una de nuestras plegarias ¡Somos nosotros los que no lo escuchamos! Al principio Dios deja indicios para que descubramos el camino por nosotros mismos, luego nos susurra al oído las respuestas, y finalmente ¡Dios nos grita! ¡Y aún así no lo escuchamos! ¿No será que quieres que Dios te responda lo que vos querés oír? Cámbiale las pilas al audífono y deja que sea Él quien te guíe. Él sabe mejor que nadie lo que es mejor para ti.

AFIRMACION DEL DIA

Afino cada vez más mi instrumento para ser un canal del Universo.