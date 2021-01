Clima astrológico para el martes 5 de enero

El Sol en capricornio ilumina sus mentes. Ideas creativas plasmadas en los Negocios. Urano en Tauro trae también innovaciones en el terreno comercial. Pero ¡atención taurinas! Me quiero detener un poco en la cuadratura con Júpiter y Saturno, es ante todo un llamado de alarma y precaución para no cometer locuras, en especial en el ámbito afectivo. ¿Y qué le podemos decir a virgo? Que siga adelante con el camino trazado que va muy bien. Enero y febrero serán meses tranquilos para disfrutar del verano.

HOY ES VIENTO SOLAR BLANCO en el Calendario Maya

Todos los caminos te conducirán a ti mismo, con atajos o desvíos, pero solo puedes llegar a un lugar, tu destino.

No importa cuanto tardes en llegar ¿qué apuro tienes? Mides tu vida según el tiempo que transcurres aquí en la Tierra: eres joven, luego adulto, y ya empiezas a sentir que te estas poniendo viejo. Pero eso solo es tu estadía de aprendizaje aquí, en la Escuela Planeta Tierra. Tu alma es eterna. No hay manera de qué no realices tu destino, tu vida, tal como la estas viviendo ahora, es parte de ese Plan Divino. Carlos Castaneda, el autor de “Las enseñanzas de Don Juan” escribió: ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no.

AFIRMACION DEL DIA

Haga lo que haga, siempre estoy en el lugar adecuado, con la pesona adecuada, en el momento adecuado. Todo es parte de mi camino.

