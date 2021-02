Clima astrológico para el martes 9 de febrero

Luna en Capricornio en conjunción con Plutón, un buen momento para enfrentar las sombras internas, miedos y temores. Todo lo que estaba oculto hoy sale a la luz de la Luna. Es verdad que a veces uno no quiere ver lo que se presenta, pero los astros te acompañan para asimilarlo. Marte en Tauro, en armonía con la Luna te da empuje y energía. Hay necesidad de decir las cosas que tenés atragantada. No te guardas nada. Virgo estudia los siguientes pasos a dar en materia profesional, una semana de definiciones para encaminar el año.

HOY ES TIERRA ENTONADA ROJA

En la vida todo tiene un precio. Pero tu felicidad no tiene precio.

Por nada pierdas tu capacidad de reír. No vendas la risa a ningún precio. La gente vive detrás de valores errados pensando que eso les dará felicidad. Pero lo curioso es que cuando obtienen sus deseos (sus caprichos), no se sienten satisfechos (lo deseado nunca es como uno lo imagina). Entonces vuelve a correr una loca carrera detrás de nuevos deseos. Es tiempo de parar y mirar en tu interior. La felicidad que te propongo proviene del adentro, es una felicidad que perdura, que es inalterable, y que siempre estará ahí cuando cierres los ojos y mires dentro de tu Ser. Cuando pierdas la felicidad date cuenta que estás pagando un precio muy alto y que no vale la pena, sea lo que sea.

AFIRMACION DEL DIA

Mi esencia es “ananda” bienaventuranza. Nada externo me modifica. Pase lo que pase yo estoy siempre sonriente y soy feliz.

