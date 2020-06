Clima astrológico para el miércoles 24 de Junio de 2020

Venus directo en Géminis ¡vuelve el amor, y las ganas, y el romantisismo, y la pasión a Libra, Acuario y Géminis! Se vuelven a acomodar las relaciones, después del caos vuelve la calma. Hay conexión. Las parejas resuelven sus diferencias y se encuentran en esos espacios de coincidencias, donde afloran los sentimientos más profundos, y el amor. Lo único verdaderamente importante es el amor. La Luna en Leo activa y mueve la energía de los Sagitarianos, Arianos y los propios Leoninos. El fuego interior les pide más, no pueden quedarse quietos. Adrenalina.

HOY ES MANO SOLAR AZUL en el Calendario Maya

Si, por mucho madrugar se amanece más temprano.

Tengo que confesar que no soy de levantarme muy temprano. Nunca creí que Dios sería tan injusto de favorecer a unos si y a otros no. Dios no tiene favoritos, Él ama a todos por igual: los se levantan temprano o un poco más tarde. ¿Entonces que significa madrugar? Quizás tomar el liderazgo de tu vida y hacer lo que tengas que hacer. ¡Ahora!

Hay otra frase que amo: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. De esto se trata. De no esperar que otro lo haga por tí. No dejar que pase la oportunidad una y otra vez en tu vida, y vos sigas buscando excusas para ser feliz. Pon el despertador bien temprano y empieza a trabajar por tus sueños.

AFIRMACION DEL DIA

Abrazo este día con amor y me despierto con alegría sabiendo que millones de cosas maravillosas me ocurrirán hoy.