Clima astrológico para el sábado 16 de enero

Escorpio: intentá aprovechar el sábado para no hacer nada. Quedate mirando series sin sentir culpa. Recargar energías mentales y físicas es parte de la terapia. La Luna en Piscis es ideal para las citas ¡Piscinas pónganse en “modo amor”! Uno atrae las cosas con el pensamiento, si crees que vas a encontrar pareja, eso sucederá. Cáncer: se dedican a ordenar cajas y tirar cosas, al mejor estilo Marie Kondo. Hacen lugar en los placares y en sus vidas. Liberación.

HOY ES CAMINANTE DEL CIELO RESONANTE ROJO en el Calendario Maya

Tu misión puede ir cambiando a lo largo de tu vida. Tu vida está en movimiento, tu destino no está sellado. Cumples con una misión y el Universo te adjudica otra. No dejes que tu mente te encasille. Es cierto que a veces el Universo nos indica una dirección, pero en ocasiones sobre la marcha, cuando el Creador ve tu desempeño, siente que puedes ofrecer un servicio mayor a tus hermanos, entonces te readjudica nuevas misiones. Por eso no te aferres a ideas preconcebidas, fluye, escucha todos los días lo que el Universo quiere de ti. Haz lo que sientas ahora y estarás cumpliendo con tu misión de hoy. Dando tu siguiente paso, llegarás a cubrir grandes distancias

AFIRMACION DEL DIA

Soy algo mucho más grande de lo que creo. Me expando y confío en que el Universo tiene planeado para mi, planes mucho más grandes de lo que yo puedo imaginar.

