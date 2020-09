Clima astrológico para el sábado 26 de septiembre

Piscis: Siente con alivio que se retiró el Sol de la oposición, Ahí se le iba mucha energía, sobre todo cuestionando cada desición que tomaba. Él era su propio enemigo saboteando su autoestima.

Tauro: Saca fuerzas para salir adelante. A veces no hay mucho para decir, hay que actuar. Podemos darle miles de vuelta a las situaciones, pero hay un momento que el único camino es seguir, avanzar.

Leo: Con ese Venus, alimenta a sus seres queridos con su energía inagotable de amor. Es su tiempo de dar.

HOY ES DRAGON CRISTAL ROJO en el Calendario Maya

Ama tu trabajo. Cada uno de nosotros nació con un don. Cuando tienes una vocación, amas lo que haces con tal pasión que no te imaginas haciendo otra cosa que eso que amas. Lo amas tanto que inviertes todo el tiempo y toda la energía en cumplir tu sueño, no importan las horas que pasan, no sientes el cansancio, porque disfrutas tanto haciendo lo que amas que esa vocación te lleva a cumplir tu meta. Con todo lo demás es lo mismo. El amor es esa fuerza imparable, es lo que te impulsa a hacer, a seguir. Desarrolla tus dones y talentos. La vida te mostrará el camino. Pero de todas las misiones, la más importante es amar.

AFIRMACION DEL DIA

Amo y me entrego sin límites a los dictados de mi corazón.

