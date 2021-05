Clima astrológico para el sábado 8 de mayo

Los librianos vivirán un clima general de festejos. Noticias de nacimientos, casamientos o formación de nuevas parejas. La luna en Aries les vaticina éxitos. Venus en Tauro les dará suavidad y romanticismo. Venus y el Sol en un coctel explosivo. Leo: en el trabajo, falta de concentración que deriva en dispersión y desgano. Escorpio: Se cumplen sus expectativas en materia de amor. El sexo opuesto los llamara o se acercara para verlos.

Hoy es Serpiente Lunar Roja en el Calendario Maya

Cuanto más vacío estás, más cerca de la creatividad te encuentras. Si estás lleno, no hay lugar en tu vida para nada más. Cuando crees que lo sabes todo, que lo tienes todo, no dejas lugar para lo nuevo. Vacíate de creencias, de ideas preconcebidas, de todo lo que está demás en tu vida. Haz un inventario ¿cuántas cosas tienes que no necesitas, que apenas usas? Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, también me estoy refiriendo a creencias, a relaciones, a hábitos y costumbres. En ese estado de vacío total plantarás la semilla para que la creatividad florezca…

AFIRMACION DEL DIA

Todo lo nuevo esta por nacer en mi.

