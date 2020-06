Clima astrológico para el viernes 26 de Abril del 2020

Luna en Virgo. Lo que se trata de recuperar, lo que se trata de reconquistar. Aparecen amores del pasado que te ponen en duda. Donde hubo fuego siempre queda una puerta abierta para replantear el vínculo. ¿Qué es lo que salió mal? ¿Cómo podemos salvar el amor? Virgo también nos conecta con la belleza, con lo bello. ¿Podes conectar con lo bueno que hay en vos? ¿Cuántas palabras positivas tenes para decirte? Toma el ejercicio de elogiarte más seguido, potenciarte. Cuando sos tu mejor amiga, la vida avanza.

HOY ES LUNA ESPECTRAL ROJA en el Calendario Maya

A veces es necesario hacer una pausa para continuar. Y hacer una pausa: es hacer.

Hay un momento de nuestras vidas que comenzamos a dar manotazos de ahogados. No sabemos que hacer. Sentimos que giramos en círculos. Estamos confundidos. Entonces es tiempo de parar, no hacer nada, meditar. Aunque no lo creas no hacer nada es hacer algo. Porque no es quedarte quieto sin sentido. Es parar para dejar que se despeje el camino, aclarar las ideas, dejar que el Universo te de alguna señal. Es una espera activa, llena de fuerza. Por eso, si no sabes que hacer, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada.

AFIRMACION DEL DIA

Pulso mi tiempo interior y sé cuando moverme y cuando esperar el momento oportuno de actuar.