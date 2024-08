Horóscopo de hoy 28 de agosto de 2024: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de agosto de 2024? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo: qué dicen los astros para cada signo

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy te vas a sentir con mucha energía, pero cuidado con ser demasiado impulsivo. Puede que estés tentado a hacer algo loco, pero frená un poco y pensá antes de actuar. En el trabajo, todo fluye, pero andá con calma para evitar errores.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu paciencia será puesta a prueba, Tauro. Hay algo que te viene molestando hace tiempo, y hoy podría explotar. Mantené la calma y tratá de resolverlo con diplomacia. En el amor, puede haber novedades, así que estate atento.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Hoy la comunicación será clave para vos, Géminis. Vas a estar más hablador que de costumbre, y eso puede abrir puertas. Aprovechá para resolver temas pendientes o aclarar malentendidos. En lo personal, es un buen día para reconectar con viejas amistades.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy tu intuición estará en su punto máximo, Cáncer. Si algo te dice que no sigas por ese camino, hacé caso a tu instinto. El día se presta para reflexionar y reorganizar tus prioridades. En lo sentimental, un poco de autocrítica te va a ayudar a mejorar la relación.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Leo, andás con ganas de brillar, y hoy vas a tener una oportunidad para hacerlo. Tu carisma está en su máximo esplendor, así que aprovechalo para destacarte en lo que hacés. Solo no te olvides de ser generoso con los demás, no todo gira a tu alrededor.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día ideal para ordenar tu vida, Virgo. Puede que te sientas un poco abrumado por todo lo que tenés que hacer, pero con tu capacidad organizativa vas a salir adelante. En el amor, es buen momento para dejar de ser tan perfeccionista y disfrutar más.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hoy tu equilibrio se puede ver afectado, Libra. Hay tensión en el ambiente, y quizás te sientas tironeado entre dos opciones. Intentá mantener la calma y no apresurarte a tomar decisiones. En el amor, no caigas en discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tus emociones estarán intensas hoy, Escorpio. Si algo te preocupa, es mejor hablarlo antes de que explote. Buen día para profundizar en tus relaciones personales y sacar a la luz lo que tenías guardado. En lo laboral, cuidate de la gente envidiosa.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu espíritu aventurero estará a full hoy, Sagitario. Vas a sentir la necesidad de hacer algo nuevo o romper con la rutina. En el trabajo, podés recibir una propuesta interesante que te haga replantear tus planes. Seguí tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Capri, hoy es un día para concentrarte en tus finanzas. Puede que necesites hacer algunos ajustes o pensar en nuevas maneras de ahorrar. En el ámbito familiar, podría surgir un tema importante que requiere de tu atención y tu famosa sabiduría.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hoy es un día de sorpresas para vos, Acuario. Algo inesperado puede cambiar tu rutina, pero no te preocupes, que será para bien. En lo social, es un buen momento para hacer conexiones nuevas o fortalecer las que ya tenés.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Hoy andás más sensible de lo normal, Piscis, pero eso no es necesariamente malo. Aprovechá para conectarte con tus emociones y escuchá lo que tu corazón te dice. En el trabajo, tratá de no dispersarte demasiado y enfocá tus energías en lo importante.