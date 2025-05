¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 3 de mayo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 3 de mayo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Vas a sentirte un poco más emocional de lo habitual, Aries. La energía del día te pide que frenes un poco y mires para adentro. Buen momento para ordenar temas del hogar o charlar con alguien de tu familia. No te pongas a la defensiva.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Venís con una buena racha, Tauro, y este domingo no es la excepción. Estás con energía para socializar o conectar con tus afectos. Un día ideal para disfrutar de la comida rica y los pequeños placeres. Eso sí, no te encierres en vos mismo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Cuidá el bolsillo, Géminis. Podés tener ganas de hacer compras impulsivas o de gastar para sentirte mejor, pero no es el mejor día para eso. Aprovechá la energía para hacer introspección y pensar en cómo te estás valorando.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La luna está en tu signo, así que las emociones te van a pegar fuerte. Vas a estar más intuitivo que de costumbre y con ganas de cuidar y ser cuidado. No te sobrecargues con lo ajeno, poné límites sanos. Estás brillando, aunque no lo notes.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te conviene tomarte el día con calma, Leo. Venís acelerado y el cuerpo te pide un descanso. Bajá un cambio y no quieras estar en todo. Un buen día para hacer algo creativo sin presión o reconectar con alguien que extrañás.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Domingo ideal para conectar con amigos o alguna actividad grupal sin estrés. Te vas a sentir cómodo compartiendo, siempre que no te pongas a analizar todo demasiado. Dejá fluir y permitite disfrutar sin tanto control.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Vas a estar muy enfocado en temas de trabajo o imagen pública, aunque sea domingo. Capaz te toque resolver algo profesional o pensar en decisiones que venís pateando. No descuides lo emocional por cumplir con lo externo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay un aire de aventura que te tienta, Escorpio. Puede ser una charla profunda, un libro revelador o una escapada improvisada. Escuchá tu intuición, que está afinadísima. Eso sí, no te cierres si alguien quiere acercarse con cariño.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Estás removido, Sagitario. Hay emociones que venís pateando y hoy podrían salir a la luz. No es un mal día para abrirte con alguien de confianza o escribir lo que sentís. Un día para soltar peso emocional y no hacerte el fuerte todo el tiempo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La luna en tu opuesto te pone frente a los vínculos. Puede haber alguna charla pendiente o una necesidad de ver cuánto estás dando y recibiendo. No todo es productividad: también necesitás nutrirte emocionalmente.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tenés ganas de ordenar, Acuario, pero no solo lo físico: también tu agenda, tus hábitos, tu energía. El día se presta para pequeñas rutinas que te hagan bien. Eso sí, no te olvides de ponerle emoción al asunto, no todo es mental.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El día te favorece para el amor, el arte y lo que te conecta con la emoción pura. Estás magnético y con un aura especial. Ideal para crear, compartir o simplemente dejarte llevar por una buena charla o una peli que te toque el alma.