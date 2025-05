Yanina Latorre recordó el día que Beto Casella la hizo llorar en la mesa de Mirtha Legrand y apuntó contra la conductora: "Fue un espanto"

Yanina Latorre recordó el día que Beto Casella la hizo llorar en la mesa de Mirtha Legrand, un episodio que marcó su carrera mediática. Con palabras filosas, la panelista revivió aquel incómodo momento y no dudó en apuntar contra la histórica conductora, quien no intervino en ese momento.

Yanina Latorre recordó el día que Beto Casella la hizo llorar en la mesa de Mirtha Legrand, dejando al descubierto lo que ocurrió detrás de cámaras y el impacto que tuvo en su vida profesional. Con una fuerte crítica, reveló detalles inéditos sobre el cruce y la actitud de la diva de los almuerzos.

El conflicto entre la panelista y el conductor no es para nada nuevo; la enemistad entre ambos tuvo momentos de tregua y otros de grandes cruces. Sin embargo, el episodio que más recuerdan los seguidores de la angelita ocurrió en 2014 cuando los dos estuvieron presentes en el programa La Noche de Mirtha (El Trece).

Durante la emisión de esa noche, Beto Casella lanzó varios comentarios despectivos hacia Yanina Latorre, cuestionando su llegada a la televisión y su estilo de comunicación. "Yo no te odio, Yanina. Todos sabemos de dónde venís y qué hiciste para llegar a la TV”, comunicó el conductor, empezando a subir la tensión entre ellos.

A medida que el programa avanzaba, la periodista intentó defenderse en múltiples ocasiones, pero siempre tuvo interrupciones. "No me dejaban hablar, ni contar nada. Me amenazaban con informes", comentó angustiada recientemente. La situación siguió escalando hasta que la contadora pública terminó rompiendo en llanto frente a los invitados, Moria Casán, José María Muscari y Facundo Moyano.

Por su parte, Yanina Latorre no sacó del foco de conflicto a Mirtha Legrand por su pasivo rol en esta situación. "Lo que hizo Mirtha fue más espantoso", aseguró. En la misma línea, destacó que la icónica conductora no intervino para frenar el constante ataque que estaba haciendo Beto Casella contra ella durante el programa. "Nunca mandaron un corte. Hoy si lo hiciera estaría cancelado", afirmó.

A pesar de que ya pasaron varios años de este controvertido momento, el recuerdo de esta situación sigue presente para la presentadora. "Me arrepiento de haber vuelto a la mesa de Mirtha", reveló. A su vez, confesó que su esposo, Diego Latorre, le había dicho que algo podía suceder, si estaba segura de ir o no al evento.

El cruce entre Yanina Latorre y Beto Casella en la mesa de Mirtha Legrand sigue siendo recordado como un momento tenso en la televisión. Con el paso de los años, la panelista mantiene firme su postura sobre lo sucedido y no duda en señalar que "fue un espanto". Lo que ocurrió en aquella mesa no solo dejó huella en su carrera, sino que también reavivó el debate sobre los límites en los enfrentamientos mediáticos.

