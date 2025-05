Bautista, el nieto de Palito Ortega, reveló cómo le salvó la vida a su mamá, Ana Paula Dutil: "Corrí 15 cuadras"

Bautista Ortega, el nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar, vivió uno de los momentos más angustiantes cuando tuvo que correr 15 cuadras para salvar a su mamá, Ana Paula Dutil. En un acto de amor y desesperación, el joven dejó todo atrás para llegar a tiempo y evitar una tragedia. Su relato es el reflejo de un vínculo indestructible y de la lucha constante contra los desafíos de la vida.

Bautista Ortega, el nieto de Palito Ortega, no dudó en correr 15 cuadras para salvar a su mamá, Ana Paula Dutil, en uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado. Su historia es el testimonio de un amor incondicional, de la fortaleza de los lazos familiares y de la determinación de un hijo que puso todo de sí para proteger a quien más ama.

En una entrevista con revista Gente, el influencer reveló detalles inéditos de uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante años, el joven estuvo a su lado, intentando protegerla y ayudarla a salir adelante. "Su peor etapa duró un año entero. Yo no salía de casa para no dejarla sola. Tenía miedo. Ella es lo más importante que tengo en la vida", confesó con dolor.

El vínculo entre madre e hijo se fortaleció mientras el joven luchaba contra la dura enfermedad de su madre. Bautista Ortega asumió un rol que no le correspondía: cuidar de su madre en el momento más sensible y vulnerable de su vida.

"Llegó a tener que cortarme el pelo porque se me había hecho una especie de rastra por no bañarme y a ponerse un despertador cada una hora para chequear que no estuviera atentando contra mi vida", expresó Ana Paula Dutil en una entrevista.

Uno de los episodios más impactantes para el joven artista ocurrió cuando su madre, en un momento de gran desesperación, llamó a sus hijos desde una sesión de fotos para expresarles que quería quitarse la vida. En ese momento, el joven, que se encontraba en el gimnasio a 15 cuadras de distancia, no lo dudó: "Agarré todas las cosas y empecé a correr. Nunca corrí tanto en mi vida".

Este suceso marcó un antes y un después en la vida de Bautista Ortega; la angustia de ver a su madre en ese momento límite lo llevó a tomar una de las decisiones más complicadas de su vida: mudarse con su papá a Miami para reencontrarse con él mismo. “En un momento me pregunté: '¿Y ahora qué hago yo?' Necesitaba un cambio de aire. Me sentía perdido en Buenos Aires. Y me fui a probar a vivir solo afuera, jugar al fútbol…, hacer otras cosas”, expresó el joven.

Bautista Ortega, el nieto de Palito Ortega, demostró que el amor por su madre no conoce límites. En aquel día crucial, corrió 15 cuadras para salvar a Ana Paula Dutil y evitar una tragedia que podría haber marcado sus vidas de otra manera. Su historia es un reflejo del vínculo inquebrantable entre madre e hijo y de la lucha por salir adelante.

