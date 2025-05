Rodolfo Ranni reveló cuál es su situación económica: "Tengo la jubilación mínima y trabajo para poder vivir"

En el marco de la segunda temporada de +Caras, Rodolfo Ranni fue el invitado de honor del ciclo conducido por Héctor Maugeri. Con la calma y la lucidez que lo caracterizan, el actor de 87 años se sentó en el living del programa para hablar de su vida, de su profesión y también —sin filtros— del presente económico que atraviesa. Dueño de una trayectoria impecable en cine, televisión y teatro, Ranni ofreció una entrevista emotiva, sincera y reveladora.

Rodolfo Ranni y su economía

Uno de los momentos más impactantes de la charla fue cuando se refirió a su situación financiera actual. “Yo trabajo por el dinero. No tengo ninguna inversión, tengo la jubilación mínima. Los actores somos desclasados en la Argentina, no tenemos nada. Trabajo para poder vivir. A veces te va mejor, a veces peor”, confesó con franqueza, sin victimizarse ni dramatizar.

Para Ranni, la idea del ahorro no es parte de su filosofía de vida. “No creo en el ahorro. Uno trabaja y tiene que tratar de vivir lo mejor que pueda. He gastado una fortuna viajando. Mis hijas conocen desde Nueva York a Marruecos pasando por donde se te ocurra. Esa es la mejor guita gastada”, afirmó con orgullo.

Rodolfo Ranni en +Caras: "Los actores en Argentina no tenemos nada".

El actor, que sigue vigente y actualmente se encuentra sobre las tablas con la obra La noche de la basura, co-protagonizada junto a Graciela Pal, asegura que lo económico nunca fue el eje de sus decisiones. Apuesta al presente, al disfrute y al trabajo como motor. Y, aunque no vive con lujos, no reniega de esa elección. “Voy al mismo chino de la esquina de mi casa como todo el mundo. Creo que debe ser así. Por eso la gente me trata como si fuera de la familia. ‘Chau Tano. Hola Tano’, me dicen. Me ven hace 70 años en la televisión de la cocina de su casa”, cuenta con una sonrisa.

Durante la entrevista, también habló de su ética laboral. “Siempre me mantuve fiel a la gente. Yo creo que uno tiene la obligación de hacer su trabajo bien. Uno no tiene que trabajar para que den un premio. Tu obligación es hacerlo bien porque te pagan, esa es mi premisa. Si hay que poner el hombro, lo pongo. Si hay que viajar 14 horas, las hago, porque debe ser así y porque es mi trabajo”, expresó con convicción.

Rodolfo Ranni y las nuevas generaciones

Maugeri le consultó su opinión sobre las nuevas generaciones de influencers y el fenómeno del streaming. Lejos de criticar o desmerecer, Ranni ofreció una mirada realista: “Son momentos, cosas que ocurren. Los influencers duran un año y al siguiente viene otro. Lo que permanece es nuestro trabajo”.

Rodolfo Ranni en +Caras: "Los influencers duran un año y al siguiente viene otro".

Y con la misma claridad, proyectó esperanza sobre el futuro de la ficción argentina. “La ficción va a volver y los actores tendrán trabajo. No hace falta tanta inversión para hacer una ficción, hace falta talento. Si ofrecen lo mínimo a los actores, habría cola de primerísimas figuras para trabajar. Va a pasar lo del streaming”, sentenció, dejando ver que, a pesar de todo, sigue creyendo en su oficio.

Con 87 años y una vida entera dedicada al arte, Rodolfo Ranni no se esconde ni endulza su realidad, la describe tal cual es. Habla con la serenidad del que ha vivido mucho, con la firmeza del que aún tiene cosas por decir, y con la humildad de quien nunca se despegó del público que lo sigue queriendo como el primer día.