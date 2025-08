¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 4 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 4 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arranca la semana con energía, pero no te apurés a querer resolver todo junto. Andá de a poco. Buen momento para ordenar prioridades y no meterte en peleas ajenas. Si algo no te compete, soltalo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a sentirte un poco más sensible que de costumbre. No lo tomes como debilidad: al contrario, eso puede ayudarte a conectar con alguien desde otro lugar. Hoy todo lo que hagas con paciencia y presencia, rinde.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Empezás el lunes con mil ideas, pero cuidado con querer hacer todo a la vez. Elegí una o dos cosas importantes y enfocate ahí. Puede aparecer una charla clave o una propuesta inesperada. No descartes nada de entrada.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están intensas, pero no te dejes arrastrar por el drama. Buen momento para poner límites sanos, incluso con gente cercana. Hacer valer tu espacio no te hace menos generoso, sino más real.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía está en alza, Leo. Ideal para tomar decisiones, encarar proyectos o liderar algo. Solo tratá de escuchar a los demás, no hace falta que todo dependa de vos. Hoy el verdadero poder está en compartir.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La cabeza va a estar muy enfocada en los detalles, pero no te olvides del panorama general. Hoy puede ser un buen día para resolver cosas pendientes, pero sin caer en la autoexigencia. Hacelo lo mejor posible, y listo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activa el deseo de moverte, hacer algo distinto o salir de la rutina. Aunque sea lunes, buscá la forma de darle un toque distinto al día. Si podés, sumate a una actividad creativa o salí a caminar: el cuerpo necesita movimiento.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Estás más observadoro que de costumbre. Puede que veas algo que otros no ven. Usá eso a tu favor, pero sin volverte paranoico. También puede aparecer alguien con ganas de hablarte desde lo emocional. Escuchá con atención.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Lunes que arranca con pilas, pero a media mañana te puede agarrar el bajón. No lo tomes como algo malo: quizás necesitás parar un poco. No tenés que ser productivo todo el tiempo. Permitite hacer las cosas a tu ritmo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Se activa el foco en temas de laburo o compromisos. Buen día para hacer llamados, mandar mails o retomar algo que venías postergando. Eso sí: no te aísles. Pedí ayuda si la necesitás, no tenés que cargar con todo solo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hoy es uno de esos días donde todo parece moverse más lento, pero eso no tiene por qué ser malo. Aprovechá para bajar revoluciones y conectar con lo que venís sintiendo. Una charla sincera puede abrir un camino inesperado.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Lunes para estar atento a los vínculos. Puede que surjan confusiones, malentendidos o expectativas cruzadas. No te lo tomes personal. A veces la gente no sabe cómo decir lo que le pasa. Si dudás, preguntá con cariño.