¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 2 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 2 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy la mente no para. Vas a estar con mil ideas, pero también con mil distracciones. Ideal para charlas, encuentros breves o estudiar algo nuevo, pero tratá de no firmar nada importante por el efecto del Mercurio retrógrado. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer con una propuesta que te descoloca.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía te empuja a revisar tus valores. Puede haber temas de guita o seguridad personal que te incomoden un poco. Usalo como oportunidad para ordenar tus cuentas o hablar de lo que vale la pena sostener. En el amor, buen momento para dejar de esperar y actuar.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Con la Luna en tu signo, estás más expresivo/a, curioso/a y con muchas ganas de moverte. Pero ojo: podés decir algo sin filtro y generar un malentendido. En lo emocional, cuidado con prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más introspectivo/a de lo habitual. Es un día para bajarle un cambio, conectar con lo que sentís y cuidarte. No todo el mundo entiende tu sensibilidad, pero eso no significa que tengas que esconderla. En el amor, dejá que el otro/a te busque.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu temporada sigue, pero hoy podés sentir que los demás no te están dando el lugar que merecés. No es que no te valoren, es que están en su mambo. Aprovechá el día para reconectar con amistades o hacer redes nuevas. Oportunidad para revisar lo que proyectás.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Con Mercurio (tu regente) retrógrado en tu signo, todo te puede parecer más lento o confuso. Revisá tus palabras, tu agenda y tus decisiones. No es buen día para forzar nada. En lo laboral, mejor mantener el perfil bajo. En el amor, el pasado vuelve.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activa tu curiosidad por otros mundos: filosofía, viajes, lo espiritual. Aunque no puedas escaparte físicamente, tu mente sí puede volar. Ideal para estudiar algo que te inspire. En lo afectivo, hay cierta distancia con alguien; respetala.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día para transformar. Algo que parecía cerrado puede reabrirse, sobre todo si tiene que ver con vínculos intensos. No te asustes si afloran emociones fuertes: son parte del proceso. En lo económico, revisá tus gastos compartidos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Con la Luna enfrente, las relaciones toman protagonismo. Buen momento para dialogar, siempre y cuando no te pongas demasiado impulsivo/a. Puede haber un reencuentro o una charla pendiente que se reactiva. En lo laboral, no te comprometas a más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Hoy lo cotidiano puede sentirse abrumador. Tus rutinas necesitan un refresh. Si estás con la cabeza quemada, no es debilidad pedir ayuda. En el amor, la estabilidad se construye día a día, no te frustres si no todo sale como querés.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El cuerpo y la mente te piden juego. Aprovechá para expresarte de manera creativa: escribí, pintá, salí con gente con buena vibra. En el amor, todo puede sentirse más ligero y divertido, aunque no necesariamente profundo. ¿Y si simplemente disfrutás?

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Te va a costar enfocarte. Vas a estar muy receptivo/a a los estados de ánimo ajenos, así que armate un escudo energético. La familia o el pasado pueden demandar tu atención. En el amor, si extrañás a alguien, preguntate qué parte de vos lo está necesitando.