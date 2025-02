¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de febrero de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy 8 de febrero de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Energía en alza, pero cuidado con la impulsividad. La Luna en Leo te da ganas de mandar todo al demonio y hacer las cosas a tu manera. Si te la jugás en lo laboral, que sea con estrategia. En el amor, alguien puede sorprenderte con un gesto inesperado.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Venís medio agotado, y con razón. No te exijas tanto. Es un buen día para frenar y analizar si todo lo que estás haciendo realmente te suma. En lo financiero, una oportunidad aparece de la nada, pero pensalo dos veces antes de arriesgar.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación es clave hoy. Si tenés algo que decir, decilo sin vueltas, pero sin herir sensibilidades. Buen día para resolver temas pendientes con amigos o pareja. En lo laboral, una idea que parecía medio loca empieza a tomar forma.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Venís con una sensibilidad extra y te puede afectar más de lo normal lo que digan los demás. No te lo tomes tan personal. En el amor, podés sentir que necesitás más atención. En lo económico, ojo con gastos innecesarios.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

¡Día para brillar! La Luna en tu signo te da protagonismo. Si tenés que presentarte a una reunión, exponer algo o simplemente seducir, hoy todo fluye. Eso sí, tratá de no pasar por encima a los demás con tu energía avasallante.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Sentís que todo está medio caótico a tu alrededor, pero no es tu problema. No te hagas cargo de lo que no te corresponde. En el amor, si estás en pareja, puede haber alguna charla importante. Si estás soltero/a, un mensaje inesperado puede cambiar tu día.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Un día socialmente movido. Charlas, encuentros y hasta algún contacto interesante que puede abrirte puertas. En el amor, si hay alguien que te gusta, es el momento de avanzar. En lo laboral, usá tu diplomacia para resolver tensiones.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Sentís que tenés que demostrar algo, pero en realidad no hace falta. Dejá que tu trabajo y tu actitud hablen por vos. En el amor, puede haber cierta intensidad: o va todo perfecto o salta algún roce. No te obsesiones con el control.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Un aire de aventura te rodea. Si podés, salí de la rutina, hacé algo distinto. En el trabajo, una propuesta inesperada puede sacarte de tu zona de confort. En lo sentimental, buen día para conectar sin dramas.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día de introspección. Sentís que necesitás ordenar tus ideas y ver hacia dónde estás yendo. En lo financiero, buen momento para revisar cuentas y planificar a futuro. En lo emocional, evitá engancharte con gente que no te suma.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Estás magnético/a, la gente te busca y te presta atención. Si querés proponer algo, hoy es el día. En lo sentimental, puede haber sorpresas, desde un reencuentro hasta una declaración inesperada. Aprovechá la energía expansiva.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición está afilada, prestale atención. Puede ser que sientas una especie de déjà vu o que sueñes algo revelador. En lo laboral, paciencia, lo que querés lograr va a llegar en su momento. En el amor, no idealices demasiado.