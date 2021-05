Horóscopo del 28 de mayo: así afectan los astros a tu signo hoy

Este es el horóscopo para el martes 25 de Mayo. Enterate cuál es el clima astrológico según el Brujito Maya.

Luna en Capricornio ¡Atención! Estaremos más mentales que nunca. La balanza se inclina a nuestro aspecto frío, lógico, racional. Lo ideal sería encontrar un equilibrio, templar este aspecto con la voz de nuestro corazón, escuchar nuestros sentimientos y emociones ¿qué me pasa? ¿Qué siento? No dejarse llevar por un mar tumultuoso de pasiones pero tampoco ser un témpano. ¿Encontraremos ese delgado equilibrio? Urano en Tauro: incorporá nuevas tecnologías. Virgo: todo está por empezar.

Calendario maya: Hoy es Serpiente Solar Roja

No se nace creativo. Te decides a ser creativo de una vez por todas y listo. Puedes hacerlo, ahora. Puedes decidir que eres una persona creativa y serlo ya mismo. No necesitas que nadie te lo autorice. No hay un título que te habilite a la creatividad. Te decides a ser creativo de una vez por todas. Ya eres creativo, ahora comienza a crear. Deja que la magia sea en tu vida. Deja que la luz y el color invadan tus sentidos. Abre tu corazón a sentir amor. Un amor tan grande que nunca jamás lo hubieras imaginado. Nace de nuevo. Presencia tu propio parto de este ser humano nuevo que está por nacer dentro de ti. Y vive la vida como quisieras vivirla. El tiempo es hoy.

AFIRMACIÓN DEL DIA

Acepto toda la potencialidad infinita de mi Ser. Ahora decido que la magia sea en mi vida.

