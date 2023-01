Horóscopo del lunes 2 de enero: cuáles son las predicciones para cada signo

Este es el horóscopo del lunes 2 de enero de 2023 según las predicciones del Brujito Maya.

Signos más influenciados por la energía de hoy

​ Virgo. Comienzos, expectativas, nuevos aires. Tiempo para parar, meditar y barajar de nuevos las cartas. No necesitas tomar ninguna decisión ahora, la vida misma te lo va a mostrar.

Comienzos, expectativas, nuevos aires. Tiempo para parar, meditar y barajar de nuevos las cartas. No necesitas tomar ninguna decisión ahora, la vida misma te lo va a mostrar. Tauro. I ndudablemente algo aprendiste, ya no te peleas en las reuniones familiares ni te enganchas en discusiones sin sentido. Como Messi decís ¿”Qué miras? Anda pallá bobo”.

ndudablemente algo aprendiste, ya no te peleas en las reuniones familiares ni te enganchas en discusiones sin sentido. Como Messi decís ¿”Qué miras? Anda pallá bobo”. Capricornio. Tomas un respiro para recargar fuerzas y comenzar un año con todo.

Positivo para Géminis, Libra, Acuario, Aries y Leo.

Los temas legales tienen luz verde y avanzarán hacia donde desean. Momento de dialogar con quienes más quieren. Su familia será su apoyo.

Negativo para Sagitario y Piscis.

No es momento de cambios. Sean precavidos con las decisiones que toman y eviten alterar el orden de las cosas. Especialmente en el plano laboral.

Vibración neutral para Cáncer y Escorpio.

Es momento de mostrarse activos. Eviten la pasividad y juéguensela por lo que tanto desean.

Hoy es Luna Galáctica Roja en el Calendario Maya

Todo está en orden. Hay un orden perfecto en todas las cosas. Aunque aún no puedas comprenderlo, el Universo tiene un porque para todo lo que te sucede.



Esta quizás sea la enseñanza más grande que he aprendido. Cuando todo es un caos alrededor, cuando la vida parece estar “patas para arriba”, me recuerdo a mi mismo: todo está en orden, confía, hay una razón para todo esto que aún no lo puedes ver. Y, sorprendentemente, de ese caos, surgía un nuevo orden.



De las separaciones afectivas, surgía un crecimiento y una nueva manera de amar, valorándome más a mí mismo. De las crisis en el trabajo, aparecía una nueva oportunidad que antes no alcanzaba a ver apegado al trabajo anterior. Solo tenía que serenarme, tomarme tres minutos, respirar profundo y recordarme: todo está en orden, confía.

Afirmación positiva del día

Siempre sucede lo mejor para mi, hay un orden perfecto en todas las cosas.