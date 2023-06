Luna en Sagitario: cómo será el clima astrológico para este viernes 30 de junio

Ingresa la Luna en Sagitario y continua en el signo durante el sábado y domingo. Una energía propicia para la diversión, para la recreación y el ocio. Júpiter, el regente de Sagitario nos invita a eso.

¿Somos capaces de disfrutar? Dejar por un momento en pausa el sentido de la responsabilidad, y esa voz interna que siempre nos esta remarcando nuestras obligaciones, y darte permiso a ser libre y esta bien. Esta Luna también es propensa a los excesos y las exageraciones, en todo sentido. Bueno, después de todo, dos días de locura no le hace mal a nadie.

Hoy es Estrella Entonada Amarilla en el Sincronario Maya

Cuando el Universo te pide que hagas algo, no sabes lo que es el cansancio. No puedes parar hasta verlo terminado. ¿Has sentido esto alguna vez? ¿Te ha pasado de que algo te guste tanto que se te olvida el tiempo, pasan las horas, no tienes hambre, pierdes completamente noción de todo? Eso es pasión, es vocación, es amor por lo que haces. La misma energía interna te retroalimenta. No sientes sueño, no sientes cansancio. Esa es la clave: encuentra algo en tu vida que lo ames tanto, que te olvides de todo al hacerlo. Entonces sabrás que ese deseo proviene de la Voz de tu Alma.

AFIRMACION DEL DIA

El entusiasmo es la fuerza motivadora que inspira mi vida. Nada me detiene. Pongo todo de mi cuando hago lo que amo.

