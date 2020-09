Predicciones astrales para tu signo el 11 de septiembre

Conocé la energía astral para el Viernes. 11 de Septiembre

Piscis: satisfacciones personales. Sentis el reconocimiento de pares y superiores por tu trabajo. Tauro: te dan motivos para desconfiar. Si bien es cierto que vos exageras un poco los celos, el otro recae en conductas sospechosas que son motivos de dudas.

Géminis: no te duermas en los laureles. Es justamente ahora cuando las cosas te están yendo bien, que debes redoblar la apuesta y aumentar el trabajo.

HOY ES ENLAZADOR DE MUNDOS PLANETARIO BLANCO en el Calendario Maya

La religión más hermosa, es la religión del amor. La única religión genuina. Los Maestros más importantes de la humanidad han predicado el amor. El Amor es la Ley fundamental del Universo. No importa de que religión seas, si hay amor en tu corazón, entonces seguro estarás cumpliendo con las enseñanzas que tu maestro predica. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en realidad no hay diferencia entre tu prójimo y vos, no hay dos, ambos son Uno. Amando a un hermano te amas a ti mismo. Cuando tengas alguna duda, pregúntale al Amor ¿cómo actuaría con amor ante esta situación? Que el Amor sea el Faro que guíe toda tu vida, que el Amor sea tu Dios.

AFIRMACIÓN DEL DIA

El amor es mi religión.

Para más sobre astrología visitá www.brujitomaya.com