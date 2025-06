Curvas que abrazan: una habitación renovada desde la suavidad

CREDITO CARAS

¿Qué te impulsó a renovar tu dormitorio?

Sentía que necesitaba un cambio. Mi habitación tenía una impronta más estructurada, con líneas rectas que si bien eran funcionales, no me transmitían la calidez que hoy busco en los espacios. Quería que mi dormitorio me abrazara al entrar, luego de un día laboral intenso, que me invitara a bajar las revoluciones y a descansar.Por eso decidí explorar un lenguaje más orgánico, con curvas que suavizan y conectan con lo emocional.

¿Cuál fue el eje principal del rediseño?

Sin dudas, incorporar las líneas curvas en distintos planos: desde el diseño de la pared con iluminación indirecta, hasta la elección de lámparas colgantes de formas suaves. Estas curvas rompen con lo tradicional y aportan una sensación envolvente. También elegí una paleta neutra que refuerza la calma, y me apoyé en los textiles para sumar textura y abrigo visual.

¿Cómo lograste equilibrio entre lo estético y lo funcional?

Para mí el diseño siempre tiene que ser vivido, no solo admirado. El cambio no fue solo visual: cuidé cada detalle para que la habitación siga siendo práctica. Los muebles siguen siendo funcionales, pero todo lo que incorporé responde a una intención: que el espacio me represente y me haga sentir bien.

¿Qué rol juega la iluminación en este nuevo diseño?

La iluminación es clave. Usé una línea de LED cálida que recorre la curva principal de la pared. Esa luz tenue y difusa genera una atmósfera íntima, relajante, ideal para un dormitorio. Además, las lámparas colgantes de formas orgánicas suman belleza y completan esa idea de movimiento suave y femenino.

¿Qué importancia tienen las emociones al diseñar un dormitorio?

Muchísima. El dormitorio es nuestro refugio, el primer espacio que vemos al despertar y el último antes de cerrar los ojos. Cada elección —una tela, una forma, un tono— puede influir en cómo nos sentimos. Por eso creo que decorar también es una forma de cuidarnos

¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes buscan renovar su dormitorio?

Que se animen a explorar nuevas formas. A veces, cambiar una línea recta por una curva transforma todo. No hace falta llenar de cosas: con pocos elementos, pero bien pensados, se puede lograr un espacio que hable de vos, cálido y acogedor.

Porque cuando el diseño conecta con lo que somos, y cada objeto y decisión se eligen con el corazón, los espacios siempre encuentran la forma de abrazarnos.

Contacto:

[email protected]

IG: paolagarro_interiorismo

2657-556872