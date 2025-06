Nicole Neumann es una de las modelos más queridas de la Argentina. Su pasión por la moda y lo extravagante la llevó a volverse una influencer en las redes sociales, donde marca las mejores tendencias de la temporada y muestra su estilo de vida saludable. Sin embargo, también utiliza ese espacio para hablar con sus seguidores sobre la maternidad, los cambios en el cuerpo y otros temas que le influyen desde el nacimiento de su cuarto hijo, Cruz Urcera. En esta línea, mostró detalles de su post parto y habló sobre qué cuidados tuvo.

Nicole Neumann mostró una foto de su post parto y habló sobre qué cuidados tuvo

Nicole Neumann no duda en mostrarle a sus seguidores de Instagram todos los procesos y cambios que vive en su vida. Desde el nacimiento de Cruz Urcera, su cuarto hijo, la modelo comparte las mejores postales y recuerdos de él, mostrando cada paso que da y cómo es la crianza. Los usuarios se enternecen con el crecimiento del niño y la acompañan a ella en todos los momentos. En este sentido, ella se permite reflexionar con ellos sobre todo que vivió en su vida.

Para el Día del Padre, volvió atrás en los recuerdos y mostró fotografías del nacimiento del bebé. "Buscando fotos y llegando al día del parto, me emocioné... Me llenó de amor y alegría revivir, finalmente ese día que recibimos a Cruz", le dedicó a Manu Urcera. Fue así que, en sus historias de Instagram, decidió mostrar una foto inédita de la panza que tenía, tras la cesárea. De esta manera, contó entre risas: “No he visto otras después de una cuarta cesárea, pero sí puedo decir que no se desanimen”.

Seguido a esto, compartió un video, reflexionando sobre todo lo que vivió con el tiempo. "Algunos pensarán 'no comió nada, se mató entrenando'. No es nada de eso. Siempre soy de un buen comer, pero elijo la calidad, comida que me nutra", explicó.

De esta manera, contó que mantuvo alimentación de calidad y ejercicio, y recomendó que era lo mejor, sin perder de vista cómo se sentía, los cuidados que se debe tener post parto y los momentos importantes con su bebé.

La reflexión de Nicole Neumann

Sin dudarlo, los seguidores de Nicole Neumann coincidieron con ella sobre los cuidados y destacaron lo buena madre que es con su bebé, y con ella misma. La modelo es una influencia del estilo de vida saludable, y siempre propone ideas a sus fanáticos para que lo lleven a cabo en su rutina. Con sus hijos, es una mujer que busca siempre lo mejor para ellos, introduciéndolos en nuevos lugares turísticos y ámbitos divertidos para que exploten su creatividad.

