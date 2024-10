"Entre Pinceles y Recuerdos: Una Inmersión en el Mundo Creativo de Patricia Gatti"

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Soy Patricia Gatti, nacida en Paraná y Licenciada en Comercio Internacional. Desde pequeña, la pintura ha sido mi pasión. Me considero sensible y busco plasmar mi visión de la realidad, explorando la identidad, el entorno y la memoria a través de diversas técnicas y materiales. Mis obras integran elementos de la cultura local y reflejan mi conexión con Paraná, expresando la intensidad con la que vivo.

La pintura me permite conectar con las personas y sanar aspectos negativos de mi vida, trascendiendo limitaciones mentales y trabajando con mis emociones. Utilizo colores y formas que invitan a la reflexión, combinando elementos abstractos y figurativos para crear conexiones visuales y emocionales. Definiría mi estilo como una fusión de realismo y expresionismo, capturando escenas cotidianas, paisajes y retratos que transmiten emociones profundas.

Mi madre ha sido una gran impulsora de mi carrera artística, creando un ambiente familiar donde el arte es esencial. Desde pequeña, observaba sus obras y hacía correcciones. Mis padres me incentivaron a estudiar arte, comenzando en la Escuela de Artes Visuales Prof. Roberto López Carnelli, aunque abandoné por problemas de traslado. A pesar de esto, mi entusiasmo nunca decayó. Estudié dibujo en talleres durante la secundaria, pero mi camino artístico se interrumpió tras el divorcio de mis padres y un accidente de tránsito en 2001, donde perdí la falange de mi dedo medio derecho.

Sentí que no podía; tenía una incapacidad en mi mano derecha. Siempre fui exigente y debía superar mis barreras mentales para acercarme nuevamente a la pintura.

En 2017, tras mi divorcio y la imposibilidad de tener hijos, la pintura se convirtió en mi refugio. La pandemia en 2020 y una cirugía de cadera y cervical en 2021 me llevaron a retomar estudios en línea. Durante mi recuperación, la pintura en atril fue mi única actividad posible. Mis obras fueron clave en ese proceso, culminando en mi muestra "Despertar" en la Galería Erarte de Paraná en septiembre de 2022, declarada de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

La pandemia y la cirugía me obligaron a estar sola para evitar contagios, y la pintura se volvió un medio para sobrellevar ese difícil momento. "Despertar" representó la transformación de una situación complicada en algo positivo. El arte ha mejorado mi calidad de vida, dándole un sentido renovado.

He asistido a talleres en mi ciudad para capacitarme en técnicas y materiales. Desde 2021, he comenzado a exponer mi trabajo, presentando mi primera muestra individual en 2022. Desde entonces, he participado en exposiciones colectivas en Paraná, Santa Fe y Córdoba, estableciendo lazos con otros artistas y espacios. Así me integré al Grupo Vórtice y a la Comunidad de Artistas Buena Vibra, a las cuales les estoy agradecida.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Es mi refugio, donde mi corazón es plenamente feliz. Es el punto de equilibrio donde todo nace.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y qué desafíos te plantean?

Mi forma de expresarme es a través de la pintura, utilizando acrílicos y óleos, aunque me he inclinado por la pintura acrílica. Empleo colores vibrantes y pinceladas audaces para expresar movimiento, creando texturas y contrastes con espátulas y materiales diversos adheridos a la tela.

¿Qué proyectos tenés actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Fui seleccionada en el XXVIII Salón de Pintura, Dibujo, Grabado y Fotografía de la Casa de la Cultura de San Justo, Santa Fe; la obra fue inaugurada el 18/10/24. Mi sueño es tener mi propio espacio de comercialización de obras.



Instagram: @patriciagatti_arte