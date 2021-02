Adoré: Deco y bazar para disfrutar de tu hogar

¿Cómo surgió la idea de emprender?

Siempre ame la decoración. Me encanta tener en casa, tanto para compartir en familia como con amigos, detalles que hagan único cada rincón. Desde la vajilla hasta los muebles, no hay lugarcito que no esté pensado con amor. Con el 2020 y la pandemia surgió la idea de llevar a la realidad esa pasión, algo que me acercara más a lo que tanto me apasiona hacer.

Siempre me consideré súper emprendedora, de hecho, si hay algo que me caracteriza es el no quedarme quieta. De este modo, empecé a darle luz y forma a este hermoso proyecto que empezó como hobby y con la cuarentena de por medio, se convirtió en Adoré Hogar · Tienda Online.

¿Cuáles son las tendencias actuales en Deco?

Materiales naturales sin dudas. Desde la madera hasta el mármol, la combinación de texturas, fibras, plantas naturales, crean espacios únicos y agradables.

Menos, es más. El minimalismo llega para quedarse con menos muebles y más aire entre los espacios. A través de la decoración se busca reflejar con pocos elementos la personalidad de cada dueña/o de ese hogar, logrando disfrutar de estar en casa.

Sobre los colores se vienen tonos cálidos y neutros, tratando de transmitir lo natural y conviviendo muy bien con los materiales. Los protagonistas son marrones, verde oliva, beige, y por supuesto, el blanco que no falla.

¿Cuál considera es su diferencial y que experiencia busca brindarles a sus clientes?

Amor por lo que hago, como principal diferenciador. Cada producto que elijo para Adoré es pensado y cuidado para un espacio, un cliente, nada es librado al azar.

Calidad. Las piezas de decoración o bazar se destacan por su diseño y calidad. Me preocupo por que estén en óptimas condiciones, desde que salen de la fábrica hasta el lugar asignado en los hogares.

Asesoramiento. Adoro ayudar a mis clientes a elegir algo para su casa, hasta en los mínimos detalles. Busco que la experiencia al momento de visitar el showroom o recibir su producto en casa sea totalmente agradable, es un regalo que se hacen a sí mismos y como tal, lo cuido como propio.

Comparto el mismo amor por la decoración con cada persona que me visita y saber que piensan en mi cuando necesitan algo para su casa, me hace sentir que voy por buen camino.

¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

¡Abrir mi local soñado de decoración, bazar y objetos hermosos para sus espacios!

Proyectamos poder contar con un espacio comercial cercano al centro de la ciudad en donde puedan encontrar y conocer todos los productos disponibles.

También tenemos intenciones de ampliar nuestra línea de productos y empezar a incluir mobiliario de diseño, luminarias y entre otras sorpresas qué vendrán.

Datos de contacto: Adoré Hogar · Tienda Online - www.adorehogar.com.ar - www.instagram.com/adore.hogar - www.facebook.com/adore.hogar - WhatsAppp: +549 299 4534747 - Mail: adorehogar@gmail.com - Neuquén Capital